Wrexham, playoff yarışındaki yerini korumak için bir sonuç almayı umarak, Watford ile oynayacağı Championship karşılaşması için Vicarage Road'a gidiyor.

İşte Watford - Wrexham maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

Watford - Wrexham maçının başlama saati

Championship - Championship Vicarage Road Stadium

Watford - Wrexham maçı 17 Mart'ta 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

FA Cup'ta Chelsea'ye ve Hull'a karşı arka arkaya aldığı zorlu mağlubiyetlerin ardından, Wrexham geçen Cuma günü Swansea ile oynadığı Galler derbisine büyük bir baskı altında çıktı. Riskler belliydi: Swansea kazanırsa, puan farkını sadece iki puana indirecekti. Bunun yerine, Wrexham bu önemli maça layık bir performans sergiledi ve moral verici bir 2-0 galibiyet elde ederek hem derbinin galibi oldu hem de yükseliş yarışında sağlam bir şekilde yerini korudu.

Ertesi gün Hull’un West Brom’a karşı aldığı 3-0’lık şok yenilgi, Wrexham’ın hafta sonunu beşinci sıradan sadece üç puan geride tamamlamasına neden oldu. Southampton, Wrexham'ın hemen arkasında yer alıyor, ancak Phil Parkinson, özellikle son dokuz maçın altısının Racecourse Ground dışında oynanacağı göz önüne alındığında, oyuncularını konsantrasyonlarını kaybetmemeleri konusunda uyaracaktır. Umut verici bir şekilde, Wrexham deplasmanlarda güçlü bir performans sergiledi, 17 deplasman maçından 27 puan topladı ve Aralık ayında Swansea'ya yaptığı seyahatten bu yana yenilgi yüzü görmedi.

Watford ise hata yapma lüksünün çok az olduğunu biliyor. Gerçekçi olarak bakıldığında, sadece bir galibiyet, takımın yükselme umutlarını canlı tutabilir. Ed Still, dengeli bir başlangıç yaptı (iki galibiyet, iki beraberlik, iki mağlubiyet), ancak Cumartesi günü Stoke'da alınan 3-1'lik mağlubiyet, Hornets'ı savunmasız bir duruma düşürdü ve rakiplerinin sadece bir puan üzerinde yer alıyorlar. Watford'un hızlı teknik direktör değişiklikleriyle tanınan bir kulüp olması nedeniyle, Still, takımın ilk altı sırayı yakalaması için mücadele ederken, aynı zamanda uzun vadeli değerini kanıtlamak gibi çifte bir zorlukla karşı karşıya.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Watford'da Jeremy Ngakia, Kwadwo Baah ve Rocco Vata hala sakat, bu yüzden seçenekleri sınırlı.

Wrexham tarafında ise Parkinson, yeni sakatlıklar çıkmazsa Swansea karşısında işini yapan aynı kadroyu sahaya sürebilir. Ancak konuk takımda George Dobson cezasının son maçını çekiyor, Liberato Cacace, Ben Sheaf ve Kieffer Moore ise yine forma giyemeyecek.

Vicarage Road'da Watford'un iç saha performansı genel olarak sağlamdı – bu alanda ligde sekizinci sırada yer alıyorlar – ancak son sonuçlar farklı bir tablo çiziyor. Son altı iç saha lig maçında sadece iki galibiyet almaları, takımın daha üst sıralara tırmanmasını engelleyen istikrarsızlığı gözler önüne seriyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Watford vs Wrexham Muhtemel kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Kafa kafaya rekoru

WAT Son maç WRE 0 Galibiyetler 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Wrexham 2 - 2 Watford 2 Gol sayısı 2 2,5 gol üzeri maçlar 1/1 Her iki takım da gol attı 1/1

Puan Durumu

