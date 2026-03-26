World Cup Qualification UEFA
Bugünkü Ukrayna - İsveç Dünya Kupası Elemeleri UEFA maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Ukrayna ile İsveç arasında oynanacak UEFA Dünya Kupası Elemeleri maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Ukrayna ve İsveç, gergin ve heyecan dolu geçeceği öngörülen Dünya Kupası eleme play-off yarı finaline hazırlanıyor.

İşte Ukrayna - İsveç maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler ve bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şey.

ABDFubo
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Ukrayna - İsveç maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuzagöz atın.

Ukrayna - İsveç maçının başlama saati

Ukrayna - İsveç maçı 26 Mart'ta 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Ukrayna, eleme grubunu üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle toplam 10 puan toplayarak ikinci sırada tamamladıktan ve son dört maçında üç galibiyetle güçlü bir performans sergiledikten sonra – bu galibiyetler arasında baskı altında ne kadar etkili olduklarını gösteren İzlanda'ya karşı 2-0'lık zafer de yer alıyor – bu yarı finale özgüven dolu bir şekilde giriyor.

Öte yandan İsveç, sadece 2 puan toplayabildiği zorlu bir eleme sürecinin ardından Nations League'den buraya geldi. Jon Dahl Tomasson'un yerine Graham Potter'ın teknik direktörlüğe getirilmesi ve Potter'ın hâlâ geçiş sürecinde olan takıma kendi yapılandırılmış stilini ne kadar çabuk aşılayabileceğine dair pek çok soru işareti var.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Ukrayna, Ruslan Malinovskyi ve Yukhym Konoplia'yı cezaları nedeniyle kadroda göremeyecek, Artem Dovbyk ve Oleksandr Zinchenko ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İsveç'in de sorunları var; Alexander Isak, Emil Krafth, Viktor Johansson ve Dejan Kulusevski forma giyemeyecek ve tarih de onların lehine değil - Ukrayna, önceki beş karşılaşmanın dördünde galip gelmişti.

Takım haberleri ve kadrolar

Ukrayna vs İsveç Muhtemel kadrolar

UkraynaHome team crest

4-3-3

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestSWE
12
A. Trubin
16
V. Mykolenko
13
I. Zabarnyi
4
O. Svatok
2
O. Tymchyk
18
Y. Yarmoliuk
10
M. Shaparenko
6
I. Kaliuzhnyi
7
V. Vanat
15
V. Tsigankov
20
O. Zubkov
23
K. Nordfeldt
4
I. Hien
5
G. Gudmundsson
2
G. Lagerbielke
3
V. Nilsson Lindeloef
20
H. Larsson
14
R. Bardghji
7
B. Nygren
11
A. Elanga
18
Y. Ayari
17
V. Gyoekeres

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • S. Rebrov

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • G. Potter

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

• Kenarda oyuncu yok

  • Kenarda oyuncu yok

Form

UKR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
10/9
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

SWE
-Form

Gol atıldı (Verildi)
2/10
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekoru

UKR

Son 5 maçları

SWE

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

5

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Puan Durumu

Bugün Ukrayna - İsveç maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

