Bugünkü Rangers - Celtic Premiership maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Rangers ile Celtic arasındaki maç her zaman büyük bir heyecan yaratır; taraftarlar hangi takımın galip geleceğini merakla bekler.

VPN ile Rangers - Celtic maçını nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi ortamda güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın ya da alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Rangers - Celtic maçının başlama saati

Premiership - Premier Lig Ibrox Stadium

Rangers ile Celtic arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 12:00'da başlayacak.

Maç Önizlemesi

Sezonun üçüncü Old Firm derbisinde heyecan dorukta. Nadir görülen üçlü şampiyonluk yarışının yaşandığı bu sezonda, Rangers ve Celtic bu Pazar günü Ibrox'ta karşı karşıya gelecek; her iki takım da ligin zirvesinde yer alan ve rakipsiz bir performans sergileyen Hearts'ın gerisinde bulunuyor.

Bu maç, arka arkaya oynanacak iki maçın ilki olacak, zira Glasgow'un iki devi sadece yedi gün sonra İskoçya Kupası çeyrek finalinde tekrar karşı karşıya gelecek.

Danny Röhl göreve geldiğinden beri Rangers'ı yüksek tempolu, agresif bir takıma dönüştürdü. Takım şu anda 56 puanla 2. sırada yer alıyor ve lider Hearts'ın dört puan gerisinde. Ocak ayında Parkhead'de Celtic'i 3-1 mağlup etseler de, bu maça ligin son sırasındaki Livingston ile 2-2 berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan bir maçın ardından giriyorlar. Röhl, şampiyonluk yarışında geriye düşmemek için, takımın Hearts'ı 4-2 yendikleri son maçta sergilediği etkili performansa geri dönmesini isteyecektir.

Geçici teknik direktör Martin O'Neill zorlu bir dönemden geçiyor. Celtic, bir maç eksiği ile 3. sırada (54 puan) yer alıyor, ancak zorlu bir hafta geride bıraktı. Geçen hafta sonu Hibernian'a evinde 2-1 yenildikten sonra, hafta ortasında Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynayacakları maç için Almanya'ya gittiler. İkinci maçı 1-0 kazansalar da, turnuvadan elendiler. O'Neill şimdi fiziksel olarak bitkin ve savunma derinliği zayıf görünen kadrosunu canlandırmak zorunda.

Takım haberleri ve kadrolar

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu: