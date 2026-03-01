Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Premiership
Rangers
Ibrox Stadium
Celtic
BYPASS GEO-RESTRICTIONS
Renuka Odedra

Çeviri:

Bugünkü Rangers - Celtic Premiership maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Rangers ile Celtic arasındaki maç her zaman büyük bir heyecan yaratır; taraftarlar hangi takımın galip geleceğini merakla bekler.

Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Rangers - Celtic maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDParamount+
İngiltereSky Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya

VPN ile Rangers - Celtic maçını nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi ortamda güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın ya da alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!

Rangers - Celtic maçının başlama saati

crest
Premiership - Premier Lig
Ibrox Stadium

Rangers ile Celtic arasındaki bugünkü maç 1 Mart 2026, 12:00'da başlayacak.

Rangers - Celtic maçına bahis mi oynamak istiyorsunuz?

Ibrox'ta bugün oynanacak Old Firm karşılaşmasına bahis oynamak istiyorsanız, İngiltere'nin en iyi bahis siteleri rehberimize göz atarak hangi bahisçilerin en iyi seçenekler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Maç Önizlemesi

Rangers vs CelticGetty Images

Sezonun üçüncü Old Firm derbisinde heyecan dorukta. Nadir görülen üçlü şampiyonluk yarışının yaşandığı bu sezonda, Rangers ve Celtic bu Pazar günü Ibrox'ta karşı karşıya gelecek; her iki takım da ligin zirvesinde yer alan ve rakipsiz bir performans sergileyen Hearts'ın gerisinde bulunuyor.

Bu maç, arka arkaya oynanacak iki maçın ilki olacak, zira Glasgow'un iki devi sadece yedi gün sonra İskoçya Kupası çeyrek finalinde tekrar karşı karşıya gelecek.

Danny Röhl göreve geldiğinden beri Rangers'ı yüksek tempolu, agresif bir takıma dönüştürdü. Takım şu anda 56 puanla 2. sırada yer alıyor ve lider Hearts'ın dört puan gerisinde. Ocak ayında Parkhead'de Celtic'i 3-1 mağlup etseler de, bu maça ligin son sırasındaki Livingston ile 2-2 berabere kaldıkları hayal kırıklığı yaratan bir maçın ardından giriyorlar. Röhl, şampiyonluk yarışında geriye düşmemek için, takımın Hearts'ı 4-2 yendikleri son maçta sergilediği etkili performansa geri dönmesini isteyecektir.

Geçici teknik direktör Martin O'Neill zorlu bir dönemden geçiyor. Celtic, bir maç eksiği ile 3. sırada (54 puan) yer alıyor, ancak zorlu bir hafta geride bıraktı. Geçen hafta sonu Hibernian'a evinde 2-1 yenildikten sonra, hafta ortasında Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile oynayacakları maç için Almanya'ya gittiler. İkinci maçı 1-0 kazansalar da, turnuvadan elendiler. O'Neill şimdi fiziksel olarak bitkin ve savunma derinliği zayıf görünen kadrosunu canlandırmak zorunda.

Takım haberleri ve kadrolar

Rangers vs Celtic kadroları

RangersHome team crest

4-2-2-2

Diziliş

4-3-3

Home team crestCEL
1
J. Butland
21
D. Sterling
5
J. Souttar
37
E. Fernandez
25
T. Rommens
7
A. Olsen
47
M. Moore
43
N. Raskin
42
T. Chukwuani
20
R. Naderi
9
Y. Chermiti
12
V. Sinisalo
5
L. Scales
47
D. Murray
63
K. Tierney
22
J. Araujo
42
C. McGregor
8
B. Nygren
21
A. Oxlade-Chamberlain
38
D. Maeda
9
C. Adamu
13
H. Yang

Yedekler

Teknik direktör

  • D. Roehl

Yedekler

Teknik direktör

  • M. O'Neill

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

RAN
-Form

Gol atıldı (Verildi)
20/6
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

CEL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/9
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Karşı Karşıya Rekor

RAN

Son 5 maçları

CEL

2

Galibiyetler

2

Beraberlikler

1

Galibiyet

7

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan Durumu

Bugün Rangers - Celtic maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de fena değil, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmeli. İşte VPN'i televizyonunuzda çalıştırmanın yolu:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!