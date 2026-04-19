Başkentin parlak ışıkları Parc des Princes'e yansıyacak; son şampiyon Paris Saint-Germain, Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yeniden güçlenen Lyon karşısında Ligue 1 şampiyonluğunu daha da sağlamlaştırmaya çalışacak.

Paris Saint-Germain - Lyon maçının başlama saati

Paris Saint-Germain - Lyon maçı 19 Nisan'da 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Sezonun son düzlüğüne girilirken, bu maçın ana teması “üstünlük” ile “çaresizlik” arasındaki çatışma. PSG, Toulouse’u 3-1 mağlup ederek ligin zirvesinde 4 puanlık bir farkla liderliğini sürdürüyor. Önünde Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı finali varken, Luis Enrique lig şampiyonluğunu olabildiğince erken garantilemek isteyecektir.

Ancak liderler, nihayet ritmini bulan Lyon takımıyla karşı karşıya gelecek; Lorient'i 2-0 mağlup eden Lyon, son sıralamada beşinci sıraya yükseldi ve Avrupa kupalarına katılma yarışına yeniden dahil oldu. PSG, sezonun ilk yarısında oynanan maçta 3-2 galip gelmiş olsa da, Lyon Paris ekibi için inatçı bir baş belası olduğunu kanıtladı. Konuk takım, kaybedecek hiçbir şeyi, kazanacak her şeyi olan bir ruhla Paris'e geliyor ve maçın yüksek tempolu, taktiksel bir mücadele olması bekleniyor.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Son zamanlarda bu karşılaşmalarda genellikle ev sahibi takım üstünlük kurmuş olsa da, maçlar genellikle düşük skorlu geçiyor. PSG, Lyon karşısında çok farklı sonuçlar aldı. Lyon, kısa süre önce kadınlar liginde 6-1'lik çarpıcı bir galibiyet elde etti; erkekler takımı da skor tabelasında daha mütevazı bir sonuç olsa bile, bu galibiyetin ruhunu taklit etmek isteyecektir.

PSG'nin hafta ortası Şampiyonlar Ligi zaferi bir bedel gerektirmiş olabilir; zira Desire Doue ve Nuno Mendes'in ikisi de sakatlık geçirdi ve forma giyebilmeleri şüpheli. Bu isimler, Fabian Ruiz'in diz ağrısı ve Quentin Ndjantou Mbitcha'nın kas gerginliği nedeniyle sahalardan uzak kalmasıyla Enrique'nin giderek uzayan endişe listesine eklendi.

Lyon da kendi kadro kriziyle karşı karşıya; Malick Fofana ayak bileği ağrısıyla boğuşuyor, Pavel Sulc fiziksel rahatsızlığı nedeniyle forma giyebileceği şüpheli ve Ernest Nuamah çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Konuk takım için işleri daha da zorlaştıran bir diğer faktör ise, cezalı Nicolas Tagliafico'nun bu deplasmanda forma giyemeyecek olması.

Takım haberleri ve kadrolar

Form

Kafa kafaya rekoru

Puan durumu

