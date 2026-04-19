Nottingham Forest - Burnley maçının başlama saati

Premier Lig City Ground, Nottingham

Nottingham Forest - Burnley maçı 19 Nisan'da 09:00 EST ve 14:00 GMT'de başlıyor.

Bu maça doğru ilerlerken havada gerçek bir heyecan var, özellikle de Nottingham Forest’ın tarihi bir Avrupa gecesinin coşkusunu yaşadığı bu dönemde. Avrupa Ligi'nde Porto'yu eleyerek 1984'ten bu yana ilk kez kıtasal yarı finale yükselmeyi başaran Forest taraftarları büyük hayaller kuruyor, ancak teknik direktör Vitor Pereira, bu heyecanın takımın ligde kalma mücadelesini sekteye uğratmasına izin veremeyeceğini biliyor. Avrupa'daki performansları efsanevi olsa da, Premier Lig'deki konumları hala riskli ve bu nedenle evlerinde kazandıkları her puan altın değerinde.

Son yıllarda üstesinden gelinmesi zor bir rakip olan Burnley ile karşı karşıya gelecekler; bu iki takım, bu sezonun başlarında 1-1 berabere kaldıkları maç da dahil olmak üzere, sık sık berabere kalma alışkanlığı geliştirmiş durumda. Burnley, büyük bir gururla ve oynayacakları maçlar için sözleşmelerle geliyor ve istikrarlı bir performans sergilemekte zorlansalar da, Forest'ın Avrupa'nın etkisinden kurtulamaması durumunda partiyi mahvetmeye fazlasıyla muktedirler.

İstatistiklere bakıldığında, bu maçın çekişmeli geçeceği aşikar. İki takımın tüm turnuvalarda oynadığı son beş karşılaşmanın dördü berabere sonuçlandı ve bunlardan üçü 1-1 bitti. Forest son zamanlarda Burnley'i domine etmekte zorlandı ve son sekiz lig karşılaşmasından sadece birini kazandı, ancak bu tek galibiyet oldukça yakın bir zamanda Turf Moor'da geldi.

Takım haberlerine gelince, ev sahibi takım hafta ortasındaki kahramanca performansının ardından hem iyi hem de kötü haberlerle karşı karşıya. Gol makinesi Chris Wood ve savunmanın belkemiği Murillo, Porto maçında sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kaldı, ancak sağlık ekibinden gelen ilk haberler, her ikisinin de maça çıkabilecek durumda olacağı yönünde. Ne yazık ki, haberler Callum Hudson-Odoi için o kadar da parlak değil. Stadyumu koltuk değnekleriyle terk ettiği görülen oyuncu, kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak gibi görünüyor.

Burnley ise yorgun Forest savunmasını zorlamaya çalışacak, ancak The City Ground'a yaptıkları son 21 deplasman maçında sadece iki galibiyet alabildikleri için deplasman performanslarını önemli ölçüde iyileştirmeleri gerekecek.

