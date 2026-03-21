Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
1. Lig
team-logoNice
Allianz Riviera
team-logoParis Saint-Germain
BYPASS GEO-RESTRICTIONS

Çeviri:

Bugünkü Nice - Paris Saint-Germain Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Nice ile Paris Saint-Germain arasındaki Ligue 1 maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Nice şu anda acil bir tehlikeyle karşı karşıya olmasa da, güney sahilindeki Allianz Riviera'ya Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain'in gelmesiyle durumları pek de rahat sayılmaz.

İşte Nice - Paris Saint-Germain maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDFubo
İngiltereAmazon Prime Video İngiltere
KanadaFubo Kanada
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Nice - Paris Saint-Germain maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ExpressVPN ile coğrafi kısıtlamaları aşın!Şimdi kaydolun

Nice - Paris Saint-Germain maçının başlama saati

crest
Nice - Paris Saint-Germain maçı 21 Mart'ta 15:05 EST ve 20:05 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Claude Puel, geçen hafta sonu Nice’i nihayet rayına oturtarak altı maçlık galibiyetsizlik serisini ikinci lig galibiyetiyle sonlandırdı. Bu sonuç, takımın küme düşme mücadelesinde nefes almasını sağladı; Nice, play-off potasındaki Auxerre’nin sekiz puan önünde yer alıyor. Cumartesi günü alınacak bir galibiyet, bu yıl ilk kez üst üste iki galibiyet anlamına gelecek ve nadir görülen bir gol yememe serisi başlatacak.

Ancak ev sahibi performansları hâlâ sorun teşkil ediyor. Nice, Ekim ayında Lille'i 2-0 yendiklerinden beri Allianz Riviera'da lig galibiyeti kutlamadı. İlginç bir şekilde, son başarıları büyük takımlara karşı geldi; geçen sezon hem Lille hem de Lyon, Le Gym'e yenildi. Ayrıca son karşılaşmalarda PSG'yi de zorlayarak, kısa bir süre önce burada berabere kalmayı başardılar.

FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-NICEGetty Images

PSG ise Ligue 1'de bir haftalık aradan sonra dinlenmiş ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükselerek moral kazanmış bir şekilde geliyor. Toplamda 8-2'lik skorla Chelsea'yi eleyen PSG, bir maç eksiği ile hala ligin zirvesinde yer alıyor, ancak bu hafta sonu bir mağlubiyet alması halinde ligdeki beşinci yenilgisini almış olacak - bu, son iki sezonun toplamından daha fazla. Monaco son maçında savunmadaki çatlakları ortaya çıkardı ve Luis Enrique'nin adamları şimdi bu yıl ilk kez arka arkaya iki mağlubiyet almamak için mücadele edecek.

Bununla birlikte, PSG deplasmanlarda güçlü bir performans sergiliyor; 2026'da ligde oynadığı dört deplasman maçından üçünü kazandı ve tüm turnuvalarda üst üste üç deplasman galibiyeti elde etti.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Nice, bu hafta sonu birkaç önemli oyuncusundan yoksun olabilir. Isak Jansson dizinden sakat, Kojo Peprah Oppong baldırında zorlanma yaşıyor, Mohamed Ali-Cho ayak problemi nedeniyle kadroda yer almıyor, Mohamed Abdelmonem çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak ve Moise Bombito da bacağından aldığı darbe nedeniyle forma giyemeyebilir.

Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images

PSG’nin de kendi sorunları var. Achraf Hakimi cezalı, Fabian Ruiz diz ağrısıyla boğuşuyor ve Quentin Ndjantou’nun hamstring sakatlığını zamanında atlatması pek olası görünmüyor.

Form açısından bakıldığında, Paris bu sezon alt sıralarda yer alan takımlarla oynadığı tüm deplasman maçlarından maksimum puanı alarak, zor durumdaki rakiplerine karşı acımasız bir performans sergiledi. Ayrıca, Nice'e yaptıkları son üç ziyaretin ikisinde galip geldiler.

Takım haberleri ve kadrolar

Nice vs Paris Saint-Germain Muhtemel kadrolar

NiceHome team crest

3-5-2

Diziliş

4-3-3

Home team crestPSG
80
Y. Diouf
4
Dante
28
J. Bah
33
A. Mendy
92
J. Clauss
6
H. Boudaoui
26
M. Bard
8
M. Sanson
24
C. Vanhoutte
32
K. Boudache
90
K. Carlos
39
M. Safonov
25
N. Mendes
6
I. Zabarnyi
51
W. Pacho
5
Marquinhos
17
Vitinha
27
D. Fernandez
33
W. Zaire-Emery
7
K. Kvaratskhelia
14
D. Doue
10
O. Dembele

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • C. Puel

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • Luis Enrique

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Form

Gol atıldı (Verildi)
5/8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Gol atıldı (Verildi)
12/7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

NCE

Son 5 maçları

PSG

1

Galibiyet

1

Beraberlik

3

Galibiyetler

6

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Puan Durumu

Bugün Nice - Paris Saint-Germain maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN streaming online from abroadNordVPN

  1. İndirme ve Kurulum: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesi için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

VPN ile coğrafi kısıtlamaları aşınExpress'i edinin!