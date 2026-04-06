team-logoMillwall
The Den
team-logoNorwich City
Bugünkü Millwall - Norwich Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Millwall - Norwich City
Millwall
Norwich City
Championship

Millwall ile Norwich arasındaki Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Yükselme mücadelesi veren ve Championship'te ikinci sırada yer alan Millwall, The Den'de 11. sıradaki Norwich ile karşı karşıya gelecek.

İşte Millwall - Norwich maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler; bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile Millwall - Norwich maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi ortamda güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz.

Millwall - Norwich maçının başlama saati

The Den

Millwall - Norwich maçı 6 Nisan'da 08:00 EST ve 13:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Millwall’ın Premier Lig’e yükselme mücadelesi ivme kazanıyor. Cuma günü Middlesbrough’da aldıkları 2-1’lik galibiyet çok önemliydi; sadece eski Boro forveti Josh Coburn’un ikinci yarıda attığı iki golle geriye düşmüş durumdan geri dönmeleri nedeniyle değil, aynı zamanda bu galibiyetle ikinci sıraya yükselmeleri nedeniyle de. Bu sonuçla üçüncü sıradaki takımın bir puan, Ipswich'in ise dört puan önüne geçtiler, ancak Ipswich'in hala iki maçı eksik olduğu için Millwall, rehavete kapılmamaları gerektiğini biliyor. Son yedi maçında beş galibiyet alan Millwall, Pazartesi günü Norwich ile oynayacağı maçta, Ağustos ayında 2-1 yendikleri rakibine karşı 1960'ların sonlarından bu yana ilk kez ligde çift galibiyet alma şansını yakalayacak.

Norwich ise 40 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle ligin ortasında yer alıyor. Son zamanlarda yenilmesi zor bir takım oldular ve son yedi maçında sadece bir kez kaybettiler, ancak Cuma günü evlerinde zor günler geçiren Portsmouth ile 1-1 berabere kalmaları hayal kırıklığı yarattı. Pelle Mattsson erken bir gol attı, ancak maçın sonlarında kendi kalesine attığı golle gecesi kötü bir şekilde sona erdi. Bu hata, takımın zayıf playoff umutlarını fiilen sona erdirdi ve altı maç kala ilk altı sıradan dokuz puan geride kalmasına neden oldu. Yine de Norwich, özellikle önümüzdeki hafta sonu Ipswich ile oynayacağı derbi maçı öncesinde, sezonu güçlü bir şekilde bitirmek ve bir ivme kazanmak isteyecektir.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Millwall'da Lukas Jensen, Joe Bryan, Daniel Kelly ve Massimo Luongo sakatlıkları nedeniyle hala forma giyemiyor. Alfie Doughty ve Ryan Leonard antrenmanlara geri döndü, ancak ikisinin de maça çıkmaya hazır olup olmayacağı henüz belli değil.

Norwich’in sakatlar listesi daha uzun; Ruairi McConville, Shane Duffy, Gabriel Forysth, Lucien Mahovo, Harry Amass, Matej Jurasek, Mirko Topic, Papa Amadou Diallo, Ante Crnac ve Jovon Makama’nın hiçbiri forma giyemeyecek. Jeffrey Schlupp, beş aylık bir aradan sonra antrenmanlara geri döndü, ancak hemen ilk on birde yer alması pek olası görünmüyor.

Karşılaşmalar açısından bakıldığında, Millwall, geçen sezon The Den'de 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, Norwich'e karşı son iki iç saha maçını kazandı. Öte yandan Norwich, son iki deplasman maçını kaybetti ve Mart 2023'teki 3-2'lik galibiyetten bu yana Millwall'a karşı ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Millwall vs Norwich City kadroları

MillwallHome team crest

4-2-3-1

Diziliş

4-2-3-1

Home team crestNOR
13
A. Patterson
3
Z. Sturge
4
T. Crama
5
J. Cooper
6
C. Taylor
25
L. Cundle
67
B. Bannan
24
C. de Norre
10
C. Neghli
11
F. Azeez
19
J. Coburn
1
V. Kovacevic
6
H. Darling
35
K. Fisher
3
J. Stacey
33
J. Cordoba
7
P. Mattsson
26
S. Field
20
A. Ben Slimane
23
K. McLean
21
A. Ahmed
30
M. Kvistgaarden

4-2-3-1

NORAway team crest

MIL
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Neil

NOR
-Sıralanmak

Yedekler

Teknik direktör

  • P. Clement

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

MIL
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/5
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5

NOR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
6/3
2,5 gol üzeri maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Kafa kafaya rekabet

MIL

Son 5 maçları

NOR

3

Galibiyetler

0

Beraberlikler

2

Galibiyetler

8

Gol sayısı

7
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Sıralama

