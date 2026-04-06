Yükselme mücadelesi veren ve Championship'te ikinci sırada yer alan Millwall, The Den'de 11. sıradaki Norwich ile karşı karşıya gelecek.

Millwall - Norwich maçının başlama saati

Millwall - Norwich maçı 6 Nisan'da 08:00 EST ve 13:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Millwall’ın Premier Lig’e yükselme mücadelesi ivme kazanıyor. Cuma günü Middlesbrough’da aldıkları 2-1’lik galibiyet çok önemliydi; sadece eski Boro forveti Josh Coburn’un ikinci yarıda attığı iki golle geriye düşmüş durumdan geri dönmeleri nedeniyle değil, aynı zamanda bu galibiyetle ikinci sıraya yükselmeleri nedeniyle de. Bu sonuçla üçüncü sıradaki takımın bir puan, Ipswich'in ise dört puan önüne geçtiler, ancak Ipswich'in hala iki maçı eksik olduğu için Millwall, rehavete kapılmamaları gerektiğini biliyor. Son yedi maçında beş galibiyet alan Millwall, Pazartesi günü Norwich ile oynayacağı maçta, Ağustos ayında 2-1 yendikleri rakibine karşı 1960'ların sonlarından bu yana ilk kez ligde çift galibiyet alma şansını yakalayacak.

Norwich ise 40 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 mağlubiyetle ligin ortasında yer alıyor. Son zamanlarda yenilmesi zor bir takım oldular ve son yedi maçında sadece bir kez kaybettiler, ancak Cuma günü evlerinde zor günler geçiren Portsmouth ile 1-1 berabere kalmaları hayal kırıklığı yarattı. Pelle Mattsson erken bir gol attı, ancak maçın sonlarında kendi kalesine attığı golle gecesi kötü bir şekilde sona erdi. Bu hata, takımın zayıf playoff umutlarını fiilen sona erdirdi ve altı maç kala ilk altı sıradan dokuz puan geride kalmasına neden oldu. Yine de Norwich, özellikle önümüzdeki hafta sonu Ipswich ile oynayacağı derbi maçı öncesinde, sezonu güçlü bir şekilde bitirmek ve bir ivme kazanmak isteyecektir.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Millwall'da Lukas Jensen, Joe Bryan, Daniel Kelly ve Massimo Luongo sakatlıkları nedeniyle hala forma giyemiyor. Alfie Doughty ve Ryan Leonard antrenmanlara geri döndü, ancak ikisinin de maça çıkmaya hazır olup olmayacağı henüz belli değil.

Norwich’in sakatlar listesi daha uzun; Ruairi McConville, Shane Duffy, Gabriel Forysth, Lucien Mahovo, Harry Amass, Matej Jurasek, Mirko Topic, Papa Amadou Diallo, Ante Crnac ve Jovon Makama’nın hiçbiri forma giyemeyecek. Jeffrey Schlupp, beş aylık bir aradan sonra antrenmanlara geri döndü, ancak hemen ilk on birde yer alması pek olası görünmüyor.

Karşılaşmalar açısından bakıldığında, Millwall, geçen sezon The Den'de 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, Norwich'e karşı son iki iç saha maçını kazandı. Öte yandan Norwich, son iki deplasman maçını kaybetti ve Mart 2023'teki 3-2'lik galibiyetten bu yana Millwall'a karşı ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Takım haberleri ve kadrolar

