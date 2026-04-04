Carabao Kupası zaferinin hemen ardından, Manchester City milli maç arası tatilinden bu ivmeyi sürdürmek amacıyla geri dönüyor ve Etihad Stadyumu’nda FA Kupası çeyrek finalinde Liverpool’u ağırlayacak.

İşte Manchester City - Liverpool maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler.

Manchester City - Liverpool maçının başlama saati

FA Kupası - FA Cup Etihad Stadium

Manchester City - Liverpool maçı 4 Nisan'da 07:45 EST ve 12:45 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Manchester City bu çeyrek final maçına morali yüksek bir şekilde çıkıyor. Mart ayında Wembley’de oynanan Carabao Kupası finalinde Arsenal’i 2-0 mağlup ettiler ve bu sonuç Pep Guardiola’nın takımına yeniden ivme kazandırdı. Kendi sahalarında yenilmesi zor bir takım oldular – son on maçlarında yedi galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet aldılar – ve tüm turnuvalarda son on maçlarının dokuzunda gol attılar.

Norveç milli takımı, milli maç arası sırasında Erling Haaland'a dinlenme fırsatı verdiği için, Haaland her zamankinden daha dinç olmalı. Ancak bir sorun var: Guardiola, cezası nedeniyle saha kenarında olmayacak, bu yüzden eski kulübüne karşı takımı yönetecek olan kişi yardımcısı Pep Lijnders olacak.

Liverpool'un sezonu kötü bir darbe aldı. Şampiyonluk mücadelesinde Premier Lig'de şimdiden 10 maç kaybettiler ve tüm turnuvalarda son dört deplasman maçından üçünü kaybettiler. Maçların son dakikalarında yedikleri goller özellikle sorun teşkil ediyor; bu sezon 90. dakikada veya sonrasında 8 gol yediler, bu 2010-11 sezonundan bu yana bu kadar geç yedikleri en fazla gol sayısı.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Liverpool'un sakatlar listesi şu anda oldukça uzun. Alisson Becker hamstring sorunu nedeniyle forma giyemeyecek, Alexander Isak hala bacak kırığından iyileşiyor ve Federico Chiesa, Conor Bradley, Giovanni Leoni ile Wataru Endo da kadroda yer almayacak. Takıma moral verecek isim ise Mohamed Salah. Kasık sorunundan sonra sahalara dönmesi beklenen Salah'ın ilk 11'de yer alması, takıma çok ihtiyaç duyulan hücum gücünü katacak.

City'nin de kendi sorunları var. John Stones baldır sakatlığı nedeniyle İngiltere milli takım kadrosundan çekildi; Ruben Dias ise hamstring sakatlığı nedeniyle Carabao Kupası finali ile Portekiz'in hazırlık maçlarını kaçırdı ve durumu belirsiz; Josko Gvardiol ise bacak kırığı nedeniyle sahalardan uzak.

Bu sezonki karşılıklı maçlarda City üstünlük sağladı. Kasım ayında Etihad'da 3-0, Şubat ayında Anfield'da 2-1 olmak üzere ligdeki iki karşılaşmayı da kazandılar.

