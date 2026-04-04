İşte Manchester City - Liverpool maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.
|ABD
|Fubo
|İngiltere
|TNT Sports
|Avustralya
|Stan Sport
|Kanada
|Sportsnet
|Hindistan
|JioStar
|Güney / Sahra Altı Afrika
|SuperSport
|Malezya
|Astro
|Orta Doğu
|beIN Sports MENA
VPN ile Manchester City - Liverpool maçını nasıl izleyebilirsiniz?
Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.
ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu, maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.
Manchester City - Liverpool maçının başlama saati
Manchester City - Liverpool maçı 4 Nisan'da 07:45 EST ve 12:45 GMT'de başlıyor.
Maç önizlemesi
Manchester City bu çeyrek final maçına morali yüksek bir şekilde çıkıyor. Mart ayında Wembley’de oynanan Carabao Kupası finalinde Arsenal’i 2-0 mağlup ettiler ve bu sonuç Pep Guardiola’nın takımına yeniden ivme kazandırdı. Kendi sahalarında yenilmesi zor bir takım oldular – son on maçlarında yedi galibiyet, iki beraberlik ve sadece bir mağlubiyet aldılar – ve tüm turnuvalarda son on maçlarının dokuzunda gol attılar.
Norveç milli takımı, milli maç arası sırasında Erling Haaland'a dinlenme fırsatı verdiği için, Haaland her zamankinden daha dinç olmalı. Ancak bir sorun var: Guardiola, cezası nedeniyle saha kenarında olmayacak, bu yüzden eski kulübüne karşı takımı yönetecek olan kişi yardımcısı Pep Lijnders olacak.
Liverpool'un sezonu kötü bir darbe aldı. Şampiyonluk mücadelesinde Premier Lig'de şimdiden 10 maç kaybettiler ve tüm turnuvalarda son dört deplasman maçından üçünü kaybettiler. Maçların son dakikalarında yedikleri goller özellikle sorun teşkil ediyor; bu sezon 90. dakikada veya sonrasında 8 gol yediler, bu 2010-11 sezonundan bu yana bu kadar geç yedikleri en fazla gol sayısı.
Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri
Liverpool'un sakatlar listesi şu anda oldukça uzun. Alisson Becker hamstring sorunu nedeniyle forma giyemeyecek, Alexander Isak hala bacak kırığından iyileşiyor ve Federico Chiesa, Conor Bradley, Giovanni Leoni ile Wataru Endo da kadroda yer almayacak. Takıma moral verecek isim ise Mohamed Salah. Kasık sorunundan sonra sahalara dönmesi beklenen Salah'ın ilk 11'de yer alması, takıma çok ihtiyaç duyulan hücum gücünü katacak.
City'nin de kendi sorunları var. John Stones baldır sakatlığı nedeniyle İngiltere milli takım kadrosundan çekildi; Ruben Dias ise hamstring sakatlığı nedeniyle Carabao Kupası finali ile Portekiz'in hazırlık maçlarını kaçırdı ve durumu belirsiz; Josko Gvardiol ise bacak kırığı nedeniyle sahalardan uzak.
Bu sezonki karşılıklı maçlarda City üstünlük sağladı. Kasım ayında Etihad'da 3-0, Şubat ayında Anfield'da 2-1 olmak üzere ligdeki iki karşılaşmayı da kazandılar.
Bugün Manchester City - Liverpool maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu
NordVPN
- İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
- Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
- Önbelleği Temizle: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
- Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.
Büyük Ekranda Nasıl İzlenir
Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:
- Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Çoğu Android tabanlı TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV ile Google Chromecast gibi cihazlarda yerel VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
- Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı yansıtmak/yayınlamaktır.