Kanada, bu yıl BMO Field'daki maç takvimine Toronto'da İzlanda ile oynayacağı bir hazırlık maçıyla başlıyor. Dünya Kupası'nın ev sahibi ülkelerinden biri olan Kanada, dünya sahnesine hazırlanırken bu stadyumda oynayacağı üç maçın ilki bu olacak.

İşte Kanada - İzlanda maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile Kanada - İzlanda maçını nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu maçın yayınlandığı bir ülkeye sanal olarak değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Kanada - İzlanda maçı 28 Mart saat 12:00 EST ve 17:00 GMT'de başlıyor.

Kanada, dört maçlık yenilmezlik serisiyle ve bu süre zarfında kalesinde gol görmeden hafta sonuna giriyor. BMO Field de rahat bir ortam sunuyor; erkekler takımı burada oynadığı son beş maçta yenilgi yüzü görmedi. Yine de, son zamanlarda evinde aldığı sonuçlar tam olarak istediği gibi olmadı: Kanada topraklarında oynadığı son iki uluslararası maçta gol atamadı.

Cumartesi günü alınacak bir galibiyet, Kanada'nın 2023'ten bu yana ilk kez bir takvim yılını arka arkaya galibiyetlerle açması anlamına gelecek ve bir dönüm noktası olacaktır. Les Rouges, son zamanlarda Avrupalı rakiplerine karşı da başarılı bir performans sergiledi ve geçen Eylül ayında Galler'i 1-0 yendikleri dostluk maçı da dahil olmak üzere üst üste üç galibiyet aldı.

İzlanda için odak noktası, bu yılın sonlarında başlayacak UEFA Uluslar Ligi öncesinde ivme kazanmak. Takım, son iki maçını toplamda 6-0'lık skorlarla kaybetti ve önceki altı maçında sadece bir galibiyet alabildi (Azerbaycan deplasmanında 2-0). Bu hafta sonu bir yenilgi daha alması halinde, iki yıl üst üste sezonlara arka arkaya mağlubiyetlerle başlamış olacak; bu durum en son 2025'te Kosova karşısında yaşanmıştı.

Gol atma konusunda ise durum karışık: 2020'den bu yana, birden fazla gol attıkları maçlarda sadece bir kez kaybettiler (geçen Ekim'de Ukrayna'ya 5-3 yenildiler), ancak son üç maçın ikisinde gol atmalarına rağmen galibiyet elde edemediler. Ayrıca, Kuzey Amerika'da bir CONCACAF takımını yeneli uzun zaman oldu; en son 2024'te Fort Lauderdale'de Honduras'ı 2-0 yenmişlerdi.

Kanada, bu hafta sonu bazı önemli isimlerden yoksun olacak. Kaptan Alphonso Davies, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak, Alistair Johnston hamstring ameliyatından sonra iyileşme sürecinde, Moïse Bombito tibia kırığı sonrası sahalara dönmeye çalışıyor, Stephen Eustaquio bir darbe nedeniyle tedavi görüyor ve Jacob Shaffelburg kasık incinmesi nedeniyle kadroda yer almıyor.

Diğer tarafta ise İzlanda'nın önemli bir sakatlık sorunu yok gibi görünüyor. Tarih de onların lehine işliyor; Kanada'ya karşı hiç kaybetmediler ve son karşılaşmayı 2020'de 2-0 kazandılar.

Bugün Kanada - İzlanda maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir güvenilir VPN hizmetine üye olun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya Bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD'deki yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği Temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: