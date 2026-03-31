İsveç ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı için bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım, dört yıl içinde ikinci kez bu tür bir eleme maçında karşı karşıya geliyor.

İşte İsveç - Polonya maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

VPN ile İsveç - Polonya maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler kılavuzumuza göz atın.

İsveç - Polonya maçının başlama saati

World Cup Qualification UEFA - 2nd Round Strawberry Arena

İsveç - Polonya maçı 31 Mart'ta 14:45 EST ve 19:45 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

İsveç'in eleme serisi pek de sorunsuz geçmedi, ancak 2026 Dünya Kupası'na katılmak için hala sadece bir galibiyete ihtiyaçları var. Eğer elemeyi geçerse, Hollanda, Japonya ve Tunus ile birlikte F Grubu'na katılacaklar.

Perşembe günkü play-off yarı finali takıma büyük bir moral verdi. Viktor Gyökeres, İspanya’da tarafsız sahada oynanan ve 3-1 kazanılan Ukrayna maçında attığı üç golle gecenin yıldızı oldu. Ekim ayında göreve gelen teknik direktör Graham Potter, Arsenal’in forvetini hemen övdü; Gyökeres’in golleri İsveç’i 13. Dünya Kupası katılımının eşiğine taşıdı.

Garip bir kampanya oldu. Eleme ilk aşamasında İsveç, B Grubu'nda tek bir maç bile kazanamadı, sadece 4 gol atarken 12 gol yedi. Geçen sezon Avrupa'nın üçüncü kademesindeki Uluslar Ligi grubunu zirvede bitirmeleri sayesinde play-off'lara katılabildiler.

Şimdi asıl sınav geliyor - ve intikam şansı. İsveç, 2022 play-off finalinde Polonya'ya 2-0 yenildi; Robert Lewandowski ve Piotr Zielinski golcü oldu. Her iki oyuncu da Polonya'nın Arnavutluk'u yendiği yarı final maçında yine gol attı; bu maçta Kartallar, kendi taraftarlarının önünde geriye düşmesine rağmen 2-1'lik galibiyeti garantiledi.

Polonya, doğrudan elemeyi başaramadığı için şanssız olduğunu düşünebilir. Beş maç kazandılar ve sonunda G Grubu'nu üç puan farkla lider tamamlayan Hollanda ile iki kez berabere kaldılar. Lewandowski ile çatışan Michal Probierz yönetimindeki zorlu bir dönemin ardından takım yeniden canlanmış görünüyor. Jan Urban teknik direktör olarak göreve geldi, yedi maçtır yenilgi yüzü görmedi ve takımı yeniden bir araya getirdi.

Böylece Salı günkü play-off maçı mükemmel bir şekilde şekillendi: İsveç intikam peşinde, Polonya ise üst üste üçüncü Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Tek maç, tek yer, her şey bu maçta.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

İsveç, birkaç sakatlık sorunuyla boğuşuyor. Alexander Isak, Emil Krafth ve Dejan Kulusevski zaten kadro dışı kalmıştı; şimdi de stoper Isak Hien de onlara katıldı. Hien ve Gabriel Gudmundsson, Ukrayna’ya karşı kazanılan maçta oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Polonya ise bu maça sakatlık sorunu yaşamadan giriyor. Ancak tarih, tam olarak onların lehine değil. Polonya, 76 yıldır İsveç topraklarında İsveç'i yenemedi ve Solna'ya yaptığı son üç seyahatin hepsi mağlubiyetle sonuçlandı: 1999'da 2-0, 2003'te 3-0 ve 2004'te 3-1.

Takım haberleri ve kadrolar

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar 4 I. Hien Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Bugün İsveç - Polonya maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: