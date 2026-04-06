Hull - Coventry maçı 6 Nisan saat 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlıyor.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull’un sezonu, tam anlamıyla iki yarıdan oluşan bir hikaye oldu. Geçen yaz Kayserispor’dan geldikten sonra, Ağustos ayında Blackburn ve Bristol City’ye yenilerek yavaş bir başlangıç yapan takım, sonbaharda ritmini buldu ve Noel öncesinde play-off sıralamasına yükseldi. O zamandan beri istikrarlı bir performans sergilemek zorlaştı; Mart ayında Millwall’a evinde 3-1 yenilmeleri ve ligin son sırasındaki Sheffield Wednesday ile oynadıkları sallantılı beraberlik bunu gösterdi. Kutsal Cuma günü Oxford'da 1-1 berabere kaldıkları maç, Mohamed Belloumi'nin beraberlik golüyle, takımın ağır bir yenilgiden kurtulmasını sağladığı için sonuçta iyi bir puan oldu. Hull, evinde oynadığı 20 lig maçının 10'unu kazandı, ancak 7'sini kaybetti; bu nedenle MKM Stadyumu'nda savunmayı sıkılaştırmak, sezonun sonuna doğru kilit önem taşıyacak.

Coventry ise ligin en göze çarpan takımı oldu. Frank Lampard, Ekim 2024'te göreve geldi ve takımı açık ara liderliğe taşıdı; görevde olduğu 76 maçın yarısından fazlasını kazandı. 40 lig maçından sadece 7'sini kaybettiler, 84 gol attılar, 42 gol yediler ve +42'lik gol farkıyla ligin en iyisi konumundalar. Cuma günü Derby'yi 3-2 yenmeleri, sezonlarını özetliyor: zorlu bir mücadele, ancak galip gelmek için yeterli kalite. Jack Rudoni iki gol atarken, Frank Onyeka da kulüpteki ilk golünü müthiş bir vuruşla kaydetti. Deplasmanda da istikrarlı bir performans sergileyen takım, puan toplayarak takipçilerinden uzaklaşmayı başardı. Altı maç kala, birkaç galibiyet daha alınırsa yükselme neredeyse kesinleşecek, bu yüzden Hull deplasmanı da üst lige bir adım daha yaklaşmak için bir fırsat.

Sezonun son düzlüğüne girilirken Hull, oldukça uzun bir sakatlar listesiyle uğraşıyor. Darko Gyabi (kasık), Cody Drameh, Eliot Matazo ve Matt Crooks'un hepsi forma giyemeyecek. Oxford maçında beraberlik golünü atan Mohamed Belloumi, o maçta bir darbe aldı ve sağlık kontrolünden geçmesi gerekecek. Paddy McNair, milli takım görevinden sonra hafif bir endişe duyulsa da sorun yaşamamalı, ancak John Lundstram baldır problemi nedeniyle altı haftadır sahalardan uzak ve henüz geri dönmesi pek olası görünmüyor.

Coventry'nin durumu çok daha iyi. Mart 2025'te Sheffield United karşısında ön çapraz bağını yırtan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan kaleci Oliver Dovin kadroda yok. Ayrıca ayak sakatlığıyla boğuşan Ephron Mason-Clark da kadroda yer almıyor, ancak bunun dışında takımın durumu iyi.

Form açısından Coventry çok iyi durumda - son on maçında sekiz galibiyet ve dört deplasman galibiyeti - Hull ise son beş iç saha maçından üçünü kaybetti.

