Craven Cottage'daki Thames Nehri kıyıları, orta sıralarda yer alan iki takımın karşılaşmasının nispeten sakin havası ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışı için her şeyin söz konusu olduğu şiddetli ve yüksek riskli bir mücadelenin bir araya geldiği, Premier Lig'in kilit maçına ev sahipliği yapacak.

Fulham - Aston Villa maçı 25 Nisan'da 07:30 EST ve 12:30 GMT'de başlayacak.

Fulham, bu hafta sonu karşılaşmasına saygın bir sezonu iyi bir sonuçla tamamlamak amacıyla çıkıyor; takım şu anda ligde 12. sırada yer alıyor ve üst sıraların alt kısmında büyük bir değişiklik beklenmiyor. Kısa süre önce Brentford’da golsüz bir beraberlikle ayrılan Cottagers, her şeyi riske atan konuk takım karşısında kendi taraftarlarının önünde istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Şu anda çok önemli dördüncü sırayı elinde tutan Aston Villa, Avrupa kupalarına katılma yükünü omuzlarında taşıyarak Cottage'a geliyor. Sunderland'a karşı 4-3'lük heyecan verici bir galibiyetin ardından, Unai Emery'nin takımı, takipçilerini geride bırakmak için sezonun bu aşamasında her puanın vazgeçilmez olduğunu biliyor. Motivasyonlardaki bu zıtlık, ev sahibi takımın üzerindeki baskı eksikliğinin, Londra'nın coşkulu atmosferinde çaresiz ve odaklanmış bir şekilde galibiyete ihtiyaç duyan konuk takım karşısında tehlikeli hale gelebileceği, ilgi çekici bir öğleden sonra için zemin hazırlıyor.

Fiziksel durumlara bakıldığında, Fulham, ayak sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Kenny Tete ve metatarsal kemik çürüğüyle mücadele eden Kevin'ın yokluğuyla zorlanıyor ve bu durum, kadro derinliğini bir kez daha sınamaya devam ediyor. Karşı tarafta ise Aston Villa, sırasıyla kas ve diz sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Alysson ve Boubacar Kamara'nın yokluğuyla başa çıkmaya devam ediyor.

İstatistikler, konuk takımı büyük ölçüde destekliyor; zira Aston Villa, son dönemdeki karşılıklı karşılaşmalarda üstünlük kurmuş ve Fulham'a karşı oynadığı son beş Premier Lig maçını toplamda 12-4'lük skorla kazanmıştır. Villa'nın Ollie Watkins'i güvenilir bir gol kaynağı olmaya devam ederken, Fulham da ilk dört yarışında sürpriz yapmayı hedefliyor. Bu öğle vakti oynanacak maç, lig sıralamasının duygusal ağırlığının son dönemdeki formdan daha önemli bir şekilde oyunun gidişatını belirleyeceği taktiksel bir mücadeleye sahne olacak gibi görünüyor.

