Espanyol - Real Madrid maçı için TV kanalları ve canlı yayın seçenekleri aşağıda listelenmiştir.

Ülke / Bölge Yayıncı(lar) ABD ESPN2, ESPN Deportes, ESPN Select, fuboTV, ESPN Uygulaması İngiltere (Büyük Britanya) Premier Sports 1, Premier Sports Player Avustralya beIN SPORTS 3, beIN Sports Connect Kanada TSN2, TSN+ Hindistan FanCode Malezya beIN Sports Connect Malezya, beIN Sports 2 Malezya Fransa beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL Almanya DAZN Almanya, DAZN2 Almanya İtalya DAZN İtalya İspanya Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2, Movistar Plus+, Vamos 2 Meksika Sky Sports Meksika, Sky+, izzi Arjantin DIRECTV Sports Arjantin, DGO Şili DIRECTV Sports Şili, DGO Orta Doğu beIN Sports HD 1, beIN SPORTS CONNECT, TOD Güney / Sahra Altı Afrika SuperSport (MáXimo 3, Laliga, GOtv Football, GOtv LaLiga), DStv App / DStv Now, New World Sport 3

Real Madrid, LaLiga'da Espanyol ile karşılaşmak üzere RCDE Stadyumu'na gidiyor. Carlo Ancelotti'nin halefi henüz belirlenmemiş ve kulübün sezonu hassas bir dengede.

Espanyol şu anda ligde 13. sırada yer alıyor ve son üç lig maçında sadece bir puan toplayabildi; en son 27 Nisan'da Levante ile golsüz berabere kaldı.

Real Madrid, tüm turnuvalarda son beş maçının üçünde puan kaybettikten sonra Barselona'ya geliyor. Bayern Münih'e karşı üst üste alınan Şampiyonlar Ligi mağlubiyetleri, Avrupa'daki hedeflerini zorlaştırdı ve LaLiga'da Real Betis ile oynanan son maçta alınan 1-1'lik beraberlik de gerginliği azaltmaya yetmedi.

Saha dışında Real Madrid'in teknik direktörlük durumu gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor. Álvaro Arbeloa'nın geleceği giderek belirsizleşirken, başkan Florentino Pérez'in önümüzdeki yaz için seçenekleri değerlendirdiği bildiriliyor. José Mourinho'nun adı yeniden gündeme geldi; ancak Benfica teknik direktörü, kendisine teklif olup olmadığına dair spekülasyonlara kamuoyu önünde yanıt verirken, ne doğruladı ne de yalanladı.

Espanyol bu kırılganlığı kendi lehine kullanabilir, ancak her iki takım da önemli oyuncularından yoksun olacak ve bu durum ilk on birlerini etkileyecek.

Takım haberleri ve kadrolar

Espanyol, forvet J. Puado'nun sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek; Pablo Lozano ise cezasını çekiyor. Kulüp henüz ilk 11'i açıklamadı; maçın başlama saatine yakın bir zamanda yeni gelişmelerin açıklanması bekleniyor.

Real Madrid'in sakatlık listesi daha uzun: Eder Militao, Arda Güler, Kylian Mbappé ve Rodrygo'nun hepsi kadroda yer almayacak ve bu durum sahadaki seçenekleri azaltıyor. Espanyol gibi, konuk takım da ilk 11'i henüz açıklamadı ve maçın başlamasına yakın zamanda yeni gelişmeler bekleniyor.

Form

Espanyol, son beş LaLiga maçında sadece bir puan toplayabildi; bu maçlarda bir beraberlik elde ederken üç mağlubiyet aldı. Takımın en son maçı, 27 Nisan’da Levante ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmaydı. Bu serinin başlarında ise Barcelona’ya 4-1, Rayo Vallecano’ya ise 1-0 yenildiler; bu maçlarda toplamda beş gol yediler ve sadece bir kez gol atabildiler.

Real Madrid, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet kaydetti. LaLiga'daki en son maçı 24 Nisan'da Real Betis ile 1-1 berabere kaldıkları maçtı. 21 Nisan'da Deportivo Alavés'i 2-1 yenmeleri, bu serideki tek galibiyetleri oldu. Her iki mağlubiyet de Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı geldi (2-1 ve 4-3) ve bu da Los Blancos'un sadece bu iki Avrupa maçında yedi gol yediği anlamına geliyor.





Karşılaşma İstatistikleri





Real Madrid, Espanyol'u en son 20 Eylül 2025'te ağırlamış ve LaLiga'da 2-0 galip gelmişti. Son beş karşılaşmada Los Blancos dört kez galip gelirken, Espanyol'un tek galibiyeti Şubat 2025'te kendi sahasında aldığı 1-0'lık zaferdi. Genel olarak, Real Madrid bu beş maçta 10 gol atarken, Espanyol ise 3 golle karşılık verdi.

Puan Durumu

LaLiga'da Espanyol şu anda 13. sırada yer alırken, Real Madrid ikinci sırada bulunuyor.

