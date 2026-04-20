Crystal Palace
Selhurst Park
West Ham United
Bugünkü Crystal Palace - West Ham Premier Lig maçı nasıl izlenir: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Crystal Palace ile West Ham arasındaki Premier Lig maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

West Ham, ligde kalma kaderinin kendi ellerinde olduğunu bilerek, Conference League yarı finalisti Crystal Palace'a konuk oluyor.

Bugünkü maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunarken, Crystal Palace - West Ham maçının İngilizce canlı yayınlarını nereden bulabileceğinizi de burada bulabilirsiniz.

ABDUSA Network
İngiltereSky Sports
AvustralyaStan Sport
KanadaFubo Kanada
HindistanJioStar
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Crystal Palace - West Ham maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Palace - West Ham maçını ücretsiz olarak nasıl izleyebilir ve canlı yayınlayabilirsiniz?

 Maçı Amerika Birleşik Devletleri'nden izlemeyi planlıyorsanız, yeni USA Network müşterileri beş günlük ücretsiz deneme sürümüyle maça erişebilir. 

Crystal Palace - West Ham maçının başlama saati

Crystal Palace - West Ham maçı 20 Nisan 2026 tarihinde 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak. 

Maç önizlemesi

Crystal Palace, İtalyan takımı Fiorentina'yı toplamda 4-2 yenerek Avrupa Konferans Ligi yarı finaline yükseldi. Oliver Glasner'in takımı, dokuz maçlık galibiyetsiz serinin ardından son yedi EPL maçında 13 puan topladı. Ayrıca Selhurst Park'taki son iki maçını da kazandılar. 

Küme düşme mücadelesi veren West Ham, bu hafta sonu topu bile sürmeden, özellikle de Tottenham'ın Brighton ile 2-2 berabere kalarak küme düşme bölgesinde kalmasını sağlayan sonuçtan keyif aldı. Şimdi, Hammers'ın Londralılar'a göre bir maçı eksik ve bundan tam olarak yararlanmak isteyecek. Umut verici bir şekilde, son 11 EPL maçından beşini kazandılar.

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Adam Wharton ve Maxence Lacroix, Perşembe günü Fiorentina'ya yenildikleri maçın ilk yarısında sakatlandı; ilki adduktor kasını, ikincisi ise dizini incitti. Eddie Nketiah, Cheick Doucoure ve Evann Guessand bu maçta forma giyemeyecek.

West Ham, 2025-26 sezonunun ilk 11 deplasman maçından sadece birini kazanmışken, son yedi deplasman maçının dördünü kazandı.

Jarrod Bowen, Palace ile oynadığı son iki lig maçında da gol attı.

Jean-Philippe Mateta, geçen hafta Newcastle'a karşı attığı iki golle Palace formasıyla Premier Lig'de 48 gole ulaştı; bu turnuvada kulüp adına 50 gole ulaşan tek isim Wilfried Zaha. 

Takım haberleri ve kadrolar

Crystal Palace vs West Ham United Muhtemel kadrolar

Crystal PalaceHome team crest

3-4-3

Diziliş

4-4-1-1

Home team crestWHU
1
D. Henderson
23
J. Canvot
34
C. Riad
26
C. Richards
2
D. Munoz
24
B. Sosa
19
W. Hughes
8
J. Lerma
11
B. Johnson
7
I. Sarr
22
J. Larsen
1
M. Hermansen
4
A. Disasi
15
K. Mavropanos
2
K. Walker-Peters
12
M. Diouf
20
J. Bowen
19
Pablo
28
T. Soucek
18
M. Fernandes
7
C. Summerville
11
V. Castellanos

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • O. Glasner

Muhtemel kadro

Yedekler

Teknik direktör

  • N. Espirito Santo

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

CRY
-Form

Gol atıldı (Verildi)
8/4
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

WHU
-Form

Gol atıldı (Verildi)
9/7
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Kafa kafaya rekoru

CRY

Son 5 maçları

WHU

4

Galibiyetler

0

Beraberlikler

1

Galibiyet

12

Gol sayısı

6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Puan durumu

Bugün Crystal Palace - West Ham maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlayabilir. Değişikliğin yürürlüğe girmesi için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı TV'lerin çoğu ile Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

