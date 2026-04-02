team-logoCoventry City
Coventry Building Society Arena
team-logoDerby County
Bugünkü Coventry - Derby Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz: Canlı yayın, TV kanalı ve başlama saati

Coventry City - Derby County
Coventry City
Derby County
Championship

Coventry ile Derby arasındaki Championship maçını nasıl izleyebilirsiniz? Maçın başlama saati ve takım haberleri

Coventry City, Cuma günü Derby County'yi ağırlayacak ve Premier League'in o cennet gibi ligine doğrudan yükselmeyi garantilemek için bir adım daha atmayı hedefliyor.

İşte Coventry - Derby maçının İngilizce canlı yayınlarını bulabileceğiniz yerler. Bugün maçı nasıl izleyeceğinizle ilgili bilmeniz gereken her şeyi sizlere sunuyoruz.

ABDParamount+
İngiltereSky Sports
AvustralyabeIN Sports Avustralya
KanadaFubo Kanada
HindistanFanCode
Güney / Sahra Altı AfrikaSuperSport
MalezyaAstro
Orta DoğubeIN Sports MENA

VPN ile Coventry - Derby maçını nasıl izleyebilirsiniz?

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

Coventry - Derby maçının başlama saati

Championship
Coventry Building Society Arena

Coventry - Derby maçı 3 Nisan 2026 tarihinde 15:00 EST ve 20:00 GMT'de başlayacak.

Maç önizlemesi

Sky Blues, Championship tablosunun zirvesinde dokuz puanlık bir avantajla liderlik koltuğunda otururken, Rams ise sekizinci sırada, playofflara üç puan uzaklıkta bulunuyor.

Frank Lampard'ın çalıştırdığı Coventry, sekiz maçta yedi galibiyet elde etti; sadece formda olan Southampton'a yenildi ve bu performansla otomatik yükselme yarışında liderliğe oturdu.

Coventry, uzun zamandır beklediği Premier Lig'e dönüşü garantilemek için son yedi maçından en fazla 14 puan alması gerekiyor. 

Derby, son beş maçının dördünü kazanarak ve arka arkaya 1-0'lık galibiyetler alarak maça güvenle çıkıyor. Lig lideriyle oynayacağı bu maç ve 11 Nisan'daki Southampton deplasmanı, ilk altı içinde bitirme hedefinde olan konuk takım için kritik bir dönem. 

Önemli istatistikler ve sakatlık haberleri

Coventry, 19 maçta topladığı 45 puanla ligin en iyi iç saha performansına sahip.

Son sekiz maçında 18 gol attı ve diğer kulüplerden en az 14 gol daha fazla (81) gol attı.

Takım haberleri ve kadrolar

Coventry City vs Derby County kadroları

Coventry CityHome team crest

4-2-3-1

Home team crestDER
19
C. Rushworth
3
J. Dasilva
27
M. van Ewijk
4
B. Thomas
15
L. Kitching
6
M. Grimes
16
F. Onyeka
14
R. Esse
28
J. Eccles
7
T. Sakamoto
9
E. Simms
12
R. O'Donnell
5
M. Clarke
28
D. Sanderson
2
D. Murkin
23
J. Ward
27
L. Travis
34
J. Banel
18
D. Ozoh
25
B. Brereton Diaz
42
B. Clark
9
C. Morris

Yedekler

Teknik direktör

  • F. Lampard

Yedekler

Teknik direktör

  • J. Eustace

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Sakatlıklar ve Cezalar

  • Kenarda oyuncu yok

Form

COV
-Form

Gol atıldı (Verildi)
11/3
2,5 gol üzeri maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

DER
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/3
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Karşılaşma İstatistikleri

COV

Son 5 maçları

DER

2

Galibiyetler

1

Beraberlik

2

Galibiyetler

8

Gol sayısı

8
2,5 gol üzeri maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Sıralama

Bugün Coventry - Derby maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

  1. İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin.
  2. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın).
  3. Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu hatırlar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin.
  4. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçın keyfini çıkarın.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır:

  • Akıllı TV'ler ve Fire Stick: Android tabanlı çoğu TV ve Amazon Fire TV Stick veya Google TV özellikli Google Chromecast gibi cihazlarda yerleşik VPN uygulamaları bulunur. TV'nizdeki uygulama mağazasında VPN sağlayıcınızı arayın, oturum açın ve tıpkı telefonunuzda yaptığınız gibi bağlanın.
  • Apple TV, Roku ve Konsollar: Bu cihazlar genellikle doğrudan VPN uygulamalarını desteklemez. En kolay çözüm, Akıllı DNS'yi (genellikle VPN hesap ayarlarınızda bulunur) kullanmak veya VPN'e bağlı telefonunuzdan veya dizüstü bilgisayarınızdan TV'nize akışı Yansıtmak/Yayınlamaktır.

