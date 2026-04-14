Üç maçlık hazırlık serisi Lumen Field'da devam ediyor ve ABD Kadın Milli Takımı, Japonya karşısında iki galibiyetlik serisini sürdürmeyi hedefliyor. İlk maçtan galibiyetle ayrılan takım, büyük bir ivmeyle Seattle'a geliyor ve üçüncü maçın son düdüğü çalınmadan seride üstünlüğü garantileme şansına sahip.

VPN ile ABD - Japonya maçını nasıl izleyebilirsiniz

Yurt dışına seyahat ediyorsanız veya dünyanın başka bir yerinden her zamanki yayın hizmetlerinize erişmek istiyorsanız, coğrafi kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. İşte bu noktada Sanal Özel Ağ (VPN) devreye girer.

ExpressVPN gibi bir VPN, çevrimiçi olarak güvenli ve şifreli bir bağlantı kurmanızı sağlar. Konumunuzu sanal olarak maçın yayınlandığı bir ülkeye değiştirerek, yayın kısıtlamalarını aşabilir ve favori takımınızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Adım adım kılavuz için buraya tıklayın veya alternatif olarak spor yayınları için en iyi VPN'ler hakkındaki kılavuzumuza göz atın.

ABD - Japonya maçının başlama saati

ABD - Japonya maçı 15 Nisan saat 22:00 EST ve 03:00 GMT'de başlıyor.

Maç önizlemesi

Amerikalılar, geçtiğimiz Cumartesi günü San Jose'de 2-1'lik zorlu bir galibiyet elde ettikten sonra 11 maçlık galibiyet serisiyle Seattle'a geliyor. Açılış maçında Rose Lavelle, maçın henüz 8. dakikasında ev sahibi takımı öne geçirdi, ardından ikinci yarının başında Lindsey Heaps'in golüyle USWNT'nin üstünlüğü devam etti.

Yıldızlar ve Şeritler üstünlük sağlasa da Japonya işleri kolaylaştırmıyor. Son maçın 61. dakikasında gol bularak, USWNT'nin sekiz maçlık üst üste kalesini gole kapatma serisini sonlandırdılar; bu, ABD'nin Ekim 2025'ten bu yana ilk kez gol yediği maç oldu.

Geçen ay Avustralya'yı yenerek AFC Kadınlar Asya Kupası'nı kazanan Japonya, hâlâ zorlu bir rakip olmaya devam ediyor. Yine de, tarihsel istatistikler, 42 karşılaşmanın 32'sini kazanan ABD'nin lehine.

Gözler Lavelle'de

Seri Seattle'a taşınırken tüm gözler Lavelle'de. Yaratıcı orta saha oyuncusu, San Jose'de ustalık dersi verdi. Kariyerinin 100. maçına çıkan Lavelle, maçın henüz 8. dakikasında gol attı ve daha sonra galibiyet golünün asistini yaptı. Bu gol sadece maçın en önemli anı olmakla kalmadı; onu USWNT'nin tüm zamanların en çok gol atan oyuncuları listesinde 24. sıraya taşıdı - efsaneler Shannon Boxx ve Joy Fawcett'i geride bıraktı - ve son sekiz maçında sekiz gol katkısı yaptığı muhteşem serisini sürdürdü.

Lumen Field'da oynamak, Pasifik Kuzeybatı atmosferinde parlayan ve taraftarların her zaman favorisi olan Lavelle'e ekstra bir enerji katıyor. Emma Hayes'in takımın derinliğini test etmesi nedeniyle kadroda bazı büyük değişiklikler görülebilir, ancak Lavelle'in sıkı savunmaları aşma yeteneği, ABD'nin cephaneliğindeki en tehlikeli silah olmaya devam ediyor.

Bugün ABD - Japonya maçını izlemek için adım adım VPN kılavuzu

NordVPN

İndir ve Kur: ExpressVPN veya başka bir saygın VPN hizmetine kaydolun (GOAL'un kılavuzuna buradan göz atın) ve uygulamayı cihazınıza indirin. Sunucuya bağlanın: Uygulamayı açın ve maçın yayınlandığı bir sunucu konumunu seçin (örneğin, İngiltere'deyseniz ancak ABD yayını izlemek istiyorsanız, bir ABD sunucusuna bağlanın). Önbelleği temizleyin: Bazen tarayıcınız eski konumunuzu saklar. Değişikliğin yürürlüğe girmesini sağlamak için çerezlerinizi temizleyin veya tarayıcınızı yenileyin. Yayın İzlemeye Başlayın: Yayıncının web sitesine ve uygulamasına gidin ve maçı izleyin.

Büyük Ekranda Nasıl İzlenir

Telefonunuzda veya dizüstü bilgisayarınızda izlemek de iyidir, ancak canlı spor yayınları büyük ekranda izlenmelidir. VPN'i TV'nizde çalıştırmak için yapmanız gerekenler şunlardır: