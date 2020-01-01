Büyük maçların golcüsü Max Kruse

Max Kruse, bu sezon Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray filelerini havalandırarak 2011/12 sezonundan bu yana bunu başaran ilk Fenerbahçeli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında 'ı konuk etti. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

Bu maçta Fenerbahçe'nin tek golü Max Kruse'den geldi.

Alman yıldız, 21 dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerek fileleri havalandırdı.

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1 - Moussa Sow'dan (2011/12) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig sezonunda Galatasaray, Beşiktaş ve 'a gol atan ilk oyuncu Max Kruse oldu. Sahne. pic.twitter.com/3C48jHQcMJ ? OptaCan (@OptaCan) February 23, 2020

Max Kruse attığı bu golle bu sezon hem Beşiktaş hem Trabzonspor hem de Galatasaray'ın filelerini havalandırmış oldu.

31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçında penaltıdan golünü atarken Trabzonspor deplasmanında da ilk dakikada takımını öne geçirmeyi başarmıştı.

Kruse ayrıca Fenerbahçe'nin Kadıköy'de çıktığı son 5 maçta da gol atmayı başardı.