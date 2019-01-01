Büyük iddia: Tottenham, Mourinho'nun kapısını çaldı

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Tottenham Hotspur'da Mauricio Pochettino devri sona mı eriyor?

Premier Lig'de ilk dördün güçlü adaylarından teknik direktör değişikliği fikrine ısınmaya başladı.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Kuzey Londra ekibi bu sezon sekiz maçta sadece 11 puan toplayabildi ve Premier Lig'de dokuzuncu sırada.

Alınan kötü sonuçlar, Mauricio Pochettino'nun İngiltere'deki döneminin sona erebileceği dedikodularının başlamasına neden oldu. Arjantinli teknik adamın adı 'le anılıyor.

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Soccer Link'in haberine göre Tottenham, Pochettino sonrası döneme hazırlanmaya başladı bile. Premier Lig ekibi, uzun süredir boşta olan Jose Mourinho'nun kapısını çaldı ve takımı çalıştırmak isteyip istemeyeceğini sordu. Geride bıraktığımız haftalarda ortaya çıkan bazı iddialar Mourinho'nun Tottenham'a sıcak bakabileceği yönündeydi.

Pochettino'nun yakın bir zamanda Tottenham'daki işinden olması beklenmiyor ama kulüp özellikle gelecek sezonu düşünerek alternatiflerini araştırmaya başlamış görünüyor.

Son olarak 'ı çalıştıran Jose Mourinho, Aralık 2018'de bir yenilgisi sonrasında kovulmuştu. Portekizli teknik adam şu sıralar Sky Sports'ta yorumculuk yapıyor.