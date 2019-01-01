Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş maçına atanan hakem Bülent Yıldırım, kariyerindeki 13. derbisini yönetecek.

Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.

'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.

Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş- derbisini yönetmişti. MHK'da yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.

Galibiyetlerde eşitlik var

Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez -Beşiktaş maçında görev aldı.

Yıldırım'ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.

Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.

Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.

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İki takım da bu sezon Yıldırım'la kaybetmedi

Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.

Yıldırım, Beşiktaş'ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-1 ve 'u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray ise ligde Yıldırım'ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 'yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti.

Yıldırım'ın yönettiği derbiler

Bülent Yıldırım'ın kariyerinde yönettiği derbi maçlar şöyle: