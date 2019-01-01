Bülent Yıldırım'ın derbi karnesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Mayıs Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada hakem Bülent Yıldırım'ı görevlendirdi.
Spor Toto Süper Lig'de 2003-2004 sezonundan bu yana düdük çalan Yıldırım, daha önce 12 kez derbi müsabakalarında görev yaptı.
Ankara bölgesi hakemi Yıldırım, bu sezon 23. haftada 3-3 biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini yönetmişti. MHK'da yaşanan görev değişikliğinin ardından oynanan ilk derbide Yıldırım düdük çalmıştı.
Galibiyetlerde eşitlik var
Pazar günü kariyerindeki 13. derbisine çıkacak tecrübeli hakem, daha önce 4 kez Galatasaray-Beşiktaş maçında görev aldı.
Yıldırım'ın yönettiği ve iki takım arasında oynanan maçlarda Galatasaray ile Beşiktaş birer kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma da berabere bitti.
Galatasaray bu maçlarda 8 gol atarken, Beşiktaşlı futbolcular fileleri 6 kez havalandırdı.
Tecrübeli hakem, söz konusu karşılaşmalarda kırmızı kartına başvurmazken, Galatasaray'a 9, Beşiktaş'a 16 sarı kart gösterdi.
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İki takım da bu sezon Yıldırım'la kaybetmedi
Bülent Yıldırım, bu sezon ligde görev yaptığı 19 maçta 98 sarı, 4 kırmızı kart gösterdi, 11 kez de penaltı kararı verdi.
Yıldırım, Beşiktaş'ın 4 maçına çıkarken, siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Akhisarspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 4-1 ve Antalyaspor'u 6-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı.
Galatasaray ise ligde Yıldırım'ın yönettiği iki maçı da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa'yı 4-1, Göztepeyi ise 1-0 mağlup etti.
Yıldırım'ın yönettiği derbiler
Bülent Yıldırım'ın kariyerinde yönettiği derbi maçlar şöyle:
|Sezon
|Maç
|Skor
|2009-10
|Galatasaray-Beşiktaş
|3-0
|2010-11
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|2011-12
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-2
|2011-12
|Galatasaray-Beşiktaş
|2-2 (Süper Final play-off)
|2012-13
|Beşiktaş-Galatasaray
|3-3
|2013-14
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0 (Süper Kupa)
|2013-14
|Fenerbahçe-Galatasaray
|2-0
|2013-14
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|2014-15
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|0-2
|2016-17
|Galatasaray-Beşiktaş
|0-1
|2017-18
|Fenerbahçe-Galatasaray
|0-0
|2018-19
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-3