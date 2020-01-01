Bülent Uygun: Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik

Fenerbahçe ile İstanbul'da 2-2 berabere kalan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Teknik Direktörü Bülent Uygun, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Maçtan önce Ülker Stadı'nda alacakları 1 puanın önemini bildiklerini dile getiren Uygun, şartlar altında kaybedilen 2 puana ise üzüldüklerini aktardı.

'nin çok kaliteli futbolculara sahip olduğunu vurgulayan Uygun, "Ligin en önemli takımlarından birine karşı oynadık. Yıllarca burada oynadım ve buranın zorluğunu bilirim. Rakibimizi iyi analiz ettik. Duran toptan yediğimiz golle geri düşsek de ayağa kalkıp toparlanmasını bildik. İkinci yarı maçı forse ettik. Son dakikada ufak bir hatadan 2 puandan olduk. Önemli bir puan olsa da üzüldük. Haftaya 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.