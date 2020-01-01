Bülent Uygun: Beşiktaş birbirinden güzel goller attı

Beşiktaş'a farklı mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, 'u 5-1 mağlup ederken, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Attıkları birbirinden güzel goller vardı. Belki de bu sezon attıkları en güzel gollerdi," diyen Uygun, "1-0 geriye düştük. Tekrar oyunu lehimize çevirdik. İkinci golü atmak için saldırdığımız anda geriye düştük" şeklinde konuştu.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Uygun, "Sağ olsun, Mete Kalkavan da bütün pozisyonlarda takdir haklarını rakip lehine kullandı. Son zamanlarda gördüğüm en kötü yönetimlerden biriydi" dedi.

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"Durumumuzu rahat olarak görmüyorum," diyen Uygun, "Önümüzde kazanmamız gereken altı maç var. Bir an önce eski gücümüze kavuşmamız gerek" diyerek sözlerini tamamladı.