Bülent Korkmaz: Nasıl geldiysek öyle gitmesini biliriz

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, görevinin başında olduğunu belirtirken yönetimin kararına saygı duyduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 5. haftasında 'ya deplasmanda 3-0 yenilen 'da teknik direktör Bülent Korkmaz mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

VAR sistemini eleştiren Bülent Korkmaz, "İkinci yarı istediğimiz oyunu oynayamadık. Basit goller yedik. Geçen haftaki iyi oyunu devam ettiremedik. Mücadele edemedik, mağlup olmak kaçınılmaz. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. VAR sistemine takılmamak elde değil. Gole bir şey demiyorum ama penaltı pozisyonunda karar nasıl verildi anlamış değilim. Penaltıya VAR mı karar verecek orta hakem mi bilmiyorum" diye konuştu.

Bülent Korkmaz, maçın son dakikalarında tribünlerden gelen istifa seslerine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Görevimdeyim, görevimi yapmaya çalışıyorum. Geçen sene de sezonun ikinci yarısında böyle bir ortam oluştu. Nasıl geldiysek öyle gitmesini biliriz. Sevgi ve saygı çerçevesinde geldik, öyle gideceğiz. Başkan bir şey demediği sürece görevimin başındayım. Başkan ve yönetim böyle bir karar alırsa saygı duyarım."