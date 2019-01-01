Bülent Korkmaz: Bireysel hataları ortadan kaldırmamız lazım

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz 3 haftadır aldıkları mağlubiyette bireysel hataların etkili olduğunu belirtti.

Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak 'da teknik direktör Bülent Korkmaz, maçlarda istedikleri futbolu ortaya koymak için bireysel hataları ortadan kaldırmaları ve oyun istikrarını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Ligde 3 haftadır mağlup olduklarını ve bireysel hataların ön plana çıktığını ifade eden Korkmaz, "Beşiktaş maçında ilk yarı başka, ikinci yarı bambaşka bir oyun oynadık. Berabere kalabilir ya da yenebilirdik ama olmadı. Bireysel hataları ortadan kaldırıp oyun istikrarını sağlarsak hem istediğimiz oyunu oynarız hem de istediğimiz sonuçları alırız. Dolayısıyla bu hafta oynayacağımız Çaykur Rizespor maçı çok önemli, inşallah istediğimizi alacağız" diye konuştu.

"Kulüplerin geleceği için genç oyunculara fırsat verilmesi lazım"

Korkmaz, yetenekli ve profesyonel takımda oynama kapasitesi olan her oyuncuyu oynatabileceklerini vurguladı.

Paul Mukairu'nun bu oyunculardan biri olduğunu ve geçen sene altyapılarında yer aldığını anlatan Bülent Korkmaz, "Onu hazırlık maçlarında gördük, bizimle birlikte olabileceğine karar verdik. Doğukan, Bahadır, Bünyamin gibi oyuncularımız da var. Futbolumuzun gelişmesi ve kulüplerin geleceği için genç oyunculara daha fazla fırsat verilmesi lazım. Ancak onların da oynayabilecek seviyeye gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.