Bucaspor devrildi, Nazilli ve Somaspor yola devam ediyor

3.Lig'de üç grupta 24 maç oynandı. 1.Grup'ta Bucaspor iki puan bırakınca yeni lider Diyarbekirspor oldu. Nazilli ve Somaspor ise günü kayıpsız geçti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 18, 2 ve 3. gruplarda ise 20. hafta maçları oynandı.

1. Grup'ta haftaya lider giren Bucaspor 1928, deplasmanda Belediye Derincespor ile 1-1 berabere kalınca koltuğunu kaybetti. Kendi evinde Alemdağspor'u penaltı golüyle 1-0 mağlup eden Diyarbekirspor, kısa bir aradan sonra yeniden liderlik unvanına kavuştu.

2.Grup lideri Nazilli Belediyespor ise Kahta'yı maçın henüz başında Mert Çapar ile bulduğu golle 1-0 yenerek yoluna devam etti. 3.Grup'ta da lider Somaspor, Elazığ Karakoçan'ı 3-1 mağllup etti.

Günün en farklı galibiyetini ise Tokatspor'u deplasmanda 5-1 yenen Kütahyaspor elde etti. 22 yaşındaki Erdem Baytaş, 90 dakika içinde hat-trick yaparak karşılaşmaya damga vurdu.

Ligde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Arnavutköy Belediyespor-Manisaspor: 0-0

Payasspor-Çankaya: 0-0

Ofspor-Artvin Hopaspor: 0-2

Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Kızılcabölükspor: 1-2

Belediye Derincespor-Bucaspor 1928: 1-1

Fatsa Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 1-2

Antalya Kemerspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Diyarbekirspor-1877 Alemdağspor: 1-0

2. Grup:

Yozgatspor 1959-Fethiyespor: 2-4

Tokatspor-Belediye Kütahyaspor: 1-5

Tekirdağspor-Yomraspor: 0-1

Darıca Gençlerbirliği-Ceyhanspor: 0-1

Karaman Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 3-2

Ağrı 1970-İskenderun: 1-0

Nazilli Belediyespor-Kahta 02: 1-0

Çengelköy Futbol Yatırımları- Mardin Fosfatspor: 3-0

3. Grup:

Batman Petrolspor-Esenler Erokspor: 0-0

İçel İdmanyurdu-Isparta 32: 0-1

Altındağ-Osmaniyespor: 1-1

Çarşambaspor-Yalovaspor: 1-2

Karşıyaka-Gölcükspor: 0-2

Şile Yıldızspor-Erbaaspor: 1-0

Arhavispor-Cizrespor: 2-1

Somaspor-Elazığ Karakoçan: 3-1