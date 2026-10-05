“Bu, yıllardır karşılaştığım en iyi Ajax’tı”

Alireza Jahanbakhsh, eylül ayının sonunda Ajax’tan etkilendiğini Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda söyledi.

Eylül ayının sonunda, milli ara öncesinde, Ajax ile Excelsior arasındaki karşılaşma Johan Cruijff ArenA’da oynandı.

Ajax, Excelsior kalecisi Stijn van Gassel’in kalesine 33 şut göndermesine rağmen, Amsterdam ekibi 2-2’lik beraberliğin ötesine geçemedi.

Excelsior, VriendenLoterij Eredivisie’de yedi maçta topladığı 11 puanla şu anda dikkat çekici şekilde yedinci sırada yer alıyor. AD, Jahanbakhsh’a Rotterdam ekibinin başarısının arkasındaki anahtarı sordu.

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“Teknik direktör (Ruben den Uil, ed.) çıtayı çok yükseğe koyuyor ve bizden çok şey istiyor. Takım olarak çok formda olduğumuz sık sık söyleniyor. O, bireysel olarak görevlerinizi iyi yerine getirirseniz, takım halinde de iyi performans gösterebileceğinize inanıyor. Bir de bu kadar formdaysanız ve yüreğinizle oynuyorsanız, böyle sonuçlar alırsınız” dedi eski Feyenoord ve AZ oyuncusu.

Kanat oyuncusu, örnek olarak Ajax maçını gösterdi. “Yaptığımız önde baskıda zorlandılar, belki de bizi biraz küçümsediler. Galibiyete çok yaklaştık.”

“Ama dürüst olmak gerekirse: Bu, yıllardır gördüğüm en iyi Ajax’tı. Bunu söyleyebilirim çünkü bu kulübe karşı çok sık oynadım” diyerek sözlerini noktaladı.