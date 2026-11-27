Alman teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'nın maçlarında beraberlik son derece nadir görülen bir sonuç haline geldi. Puanları paylaşmayı sevmeyen Flick'in bu yaklaşımı, takımın bu sezonki istatistiklerine de yansıyor: Barcelona oynadığı 18 maçta hiç berabere kalmadı, 16 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

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İspanyol gazetesi AS'ın haberine göre, Flick yönetimindeki Barcelona uzun süredir beraberlik yüzü görmüyor. Takımın son beraberliği, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Newcastle ile 1-1 berabere kaldığı 10 Mart tarihine uzanıyor.

O maçta İngiliz ekibi 86. dakikada Harvey Barnes'ın golüyle öne geçti, ancak Lamine Yamal son anlarda, daha net bir ifadeyle 6 dakikalık uzatma süresinin verilmesinin ardından, penaltıdan Barcelona'ya beraberliği getirdi.

Barcelona o tarihten bu yana Flick yönetiminde 32 maça çıktı. Bu maçlarda 27 galibiyet ve 5 yenilgi alan takım, hiçbir karşılaşmada berabere kalmadı.

Barcelona'nın beraberliklerden uzak durması La Liga'da daha da belirgin. Takımın yerel ligde rakibiyle puanları paylaştığı son maçı bulmak için kayıtlarda epey geriye gitmek gerekiyor.

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Barcelona'nın La Liga'daki son beraberliği, 31 Ağustos 2025'te Rayo Vallecano ile 1-1 sona eren maçtı. Bu da takımın ligde 15 aydır berabere kalmadığı anlamına geliyor.

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Newcastle ve Rayo Vallecano beraberlikleri arasında Barcelona yalnızca bir kez daha berabere kaldı: Geçen sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Club Brugge ile 3-3.

Flick'in takımının bir maçı beraberlikle bitirmesi nadir görülen bir durumsa, maçtan gol atamadan, yani 0-0'lık skorla ayrılması çok daha nadir.

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Alman teknik direktörün Barcelona'daki görev süresinde bu skor bir kez bile görülmedi. Bu olağanüstü ve şaşırtıcı istatistik, Flick'in hırsını, hücum anlayışını ve kazanmaya yönelik daimi isteğini açıkça yansıtıyor.

Cesur bir görüntü

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, yurt içinde ve Avrupa'da büyük hedeflerle yeni bir sezon geçiriyor. Takım, hücum gücünden ve tüm hatlarda sahip olduğu çeşitli çözümlerden yararlanarak kendini kupaların güçlü bir adayı olarak kabul ettirmeyi başardı.

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Katalan ekibi 2026-2027 sezonunu La Liga'da kıyasıya bir rekabet içinde geçiriyor. 13 hafta geride kalırken 36 puanla zirvede bulunan Barcelona, Real Madrid'in 3 puan önünde yer alıyor ve iki takımdan hiçbiri liderlikten vazgeçmeye hazır görünmüyor.

25 Ekim'de Real Madrid'e karşı oynanan El Clasico, takımın bu sezon karşılaştığı en zorlu duraklardan biriydi. Barcelona bu maçta 2-1 yenildi, ancak kısa sürede toparlanarak Deportivo Alaves'i 6-1'lik farklı bir skorla geçti, ardından deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

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Takım, ligdeki son maçında Villarreal karşısında da güçlü bir karakter ortaya koydu ve 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak heyecan verici bir geri dönüşe imza attı. Bu karşılaşma, ikinci yarıda performansın belirgin şekilde yükselmesi sayesinde Flick'in oyuncularının zor durumlarla başa çıkma ve skoru çevirme becerisini gözler önüne serdi.