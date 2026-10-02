Bunu 76 yaşındaki isim Bild gazetesine söyledi. Buna, orta saha oyuncusunun Hollanda ve Yunanistan ile oynanan Uluslar Ligi maçlarındaki iki performansı ile Almanya Milli Takımı'nın perşembe günü Sırbistan'ı 2-0 yendiği ve Kimmich'in forma giymediği karşılaşma neden oldu.

"Bu, yardım etme sendromu olan biri. Sahada da dışında da" diyen Reif, Kimmich'i kastetti. "Bir zamanlar topaç gibi oradan oraya koşuyordu; her yerdeydi, çünkü her şeyi çözmek istiyordu. Bu da ne Bayern'de ne de milli takımda gerçekten faydalı oldu" diye ekledi ve bunun eleştiri olarak anlaşılmasını istediğini açıkça ortaya koydu.

Hollanda ile 1-1 berabere kalınan ve Yunanistan'a 1-0 kaybedilen maçların ardından yeni milli takım teknik direktörü Jürgen Klopp, Sırbistan karşısında altı numarada Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof tarafından değiştirilen Kimmich'ten vazgeçti. Kimmich'in kendisi de Klopp'tan "bir, iki, üç, beş, on kez" oynamasına izin vermesini istemişti; teknik adam, Uluslar Ligi mücadelesi öncesinde bunu doğruladı, ancak Klopp kararında kaldı.

Jürgen Klopp, Kimmich'i neden oynatmadı?

Teknik direktör, Kimmich gibi önemli bir oyuncunun bir kez eksik olması durumunda takımın nasıl oynayacağını test etmek istedi. "Futbol istikrarlı kalmalı. İlk 11 bunu yapamaz, başlıca nedeni de oyuncuların sakatlanması" diye açıkladı.

31 yaşındaki Kimmich, 2024'te DFB takımında kaptanlık pazubandını Ilkay Gündogan'dan devralmıştı. Orta saha oyuncusu Almanya A Milli Takımı formasıyla ilk maçına Mayıs 2016'da çıktı ve o tarihten bu yana 116 kez milli oldu (10 gol).