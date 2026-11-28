Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand, takımın Cumartesi günü Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da Brentford'a 4-0 yenilmesinin ardından, "Newcastle United'a karşı oynanacak bir sonraki maçta ilk 11'de yer alması gereken" tek bir isim belirledi.

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United, yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino yönetiminde kendi sahasında çıktığı ilk maçta Premier Lig'de üst üste ikinci kez aynı skorla mağlup oldu ve ligdeki galibiyetsiz serisi on maça çıktı.

Ev sahibi ekip maça hareketli başladı ancak Callum Wilson ilk yarıda iki gol attı. Kristoffer Ajer son dakikalarda üçüncü golü kaydederken, Kevin Schade de uzatma dakikalarında topu kaleci Senne Lammens'in üzerinden aşırtarak farkı dörde çıkardı.

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Bu mağlubiyetle 19. sırada (sondan ikinci) kalan Manchester United, Crystal Palace'ın Pazar günü Hull City'yi yenmesi halinde haftayı son sırada tamamlayabilir. Hafta ortasında St James' Park'ta oynanacak Newcastle maçı öncesinde zamanın kısıtlı olduğunu belirten Ferdinand, Brentford karşısında son dakikalarda oyuna girerek dikkat çeken genç oyuncu Shea Blacey'nin ilk 11'de sahaya sürülmesi için Pochettino'ya çağrıda bulundu.

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Ferdinand, YouTube kanalında şunları söyledi: "Bence bu maçtan kimse olumlu bir şeyle ayrılmadı, belki Shea Lacey hariç. Lacey artık ilk 11'de başlamalı. Bu takımla yaşanan bu deneyimlerin yaralarını biriktirmemiş tek oyuncu o."

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Ferdinand, Lacey'nin "takımla birlikte ligde her türlü rakip karşısında ezildiği bir geçmişi yok. Oyuna girdiğinde sanki 'Özgürüm, topu bana verin, elimdekini göstermek istiyorum' der gibiydi. İlk 11'de başlamalı" diye ekledi; bu sözleri Metro sitesi aktardı.

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United'ın eski savunma oyuncusu, diğer oyuncuların üst üste gelen olumsuz sonuçlardan etkilendiğini belirterek takımın derin yaralar taşıdığını, Lacey'nin ise henüz bu deneyimlerden uzak olduğunu söyledi. Ferdinand'a göre bu durum, genç oyuncuyu takıma yeni bir ivme kazandırmak için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Ferdinand eleştirilerini fiziksel yönle sınırlamadı; özgüvendeki düşüşe ve top ayaktayken çözüm üretilememesine de değindi. United oyuncularının maçlardaki dalgalanmalarla başa çıkabilecek gibi görünmediğini ve takımın topa sahip olduğunda fikir üretmekte zorlandığını vurguladı.

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Ferdinand şöyle konuştu: "Top bizdeyken oynayabileceğimiz hiçbir alan yokmuş gibi görünüyor. Rakibi delip geçmek zorlaşıyor. Rakip takım topu bizim ceza sahamıza yakın bir yerde kazandığında ise oyuncuları bize baskı yapmak için önde oluyor ve pas atabileceğimiz alan bulamıyoruz."

Öte yandan rakiplerin topu kendi bölgelerine yakın yerlerde kazandıklarında United savunmasına çok daha kolay ulaştığına dikkat çeken Ferdinand, takımın yeterince uzun süre hızlı ve yoğun oynayamadığını, ayrıca farklı mevkilerde gereken fiziksel özelliklerden yoksun olduğunu da sözlerine ekledi.

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