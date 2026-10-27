Bu bilgiyi Sky transfer uzmanı Florian Plettenberg aktardı. Bayern'in Hırvat Dünya Kupası katılımcısı için yaptığı girişime ilişkin "Yazın nabız yoklandı. Arka planda görüşmeler yapıldı ve bu transfer gerçekleşebilirdi" dedi. Vuskovic, 2025/26 sezonu için kulübü Tottenham Hotspur'dan Hamburg SV'ye kiralanmış, burada etkileyici performansı ve istatistikleriyle dikkat çekmişti.

Ancak HSV, stoperi istediği gibi bonservisiyle kadrosuna katmaya maddi olarak güç yetiremedi. Vuskovic de sonunda Spurs'ten Brighton'a 54 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Fabian Hürzeler'in çalıştırdığı takımda hemen ilk 11'in değişmez isimlerinden biri hâline geldi ve Brighton'ın tüm Premier League maçlarına ilk 11'de başladı.

Habere göre FCB de Vuskovic'le prensipte ciddi biçimde ilgileniyordu. Plettenberg, "Bayern, yazın bu transferi yapmamaya karar verdi. Çünkü Upamecano'ya, Tah'a ve Min-jae Kim'e güveneceğiz dediler" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih neden Luka Vuskovic'i transfer etmek istemedi?

Özellikle Güney Koreli Kim, geride kalan sezonun son bölümünde performansını yükseltti ve Jonathan Tah için gerçek bir alternatife dönüştü. Kim ile Tah, şu anda Dayot Upamecano'nun yanında oynama sürelerini paylaşıyor. Daha önce Bayern'de satılabilecek oyuncular arasında görülen Kim için artık FCB'de böyle bir durum söz konusu değil.

Habere göre Bayern'in Vuskovic için yeniden girişimde bulunması şimdilik ihtimal dışı. Plettenberg, "Bu, şu anda gündemde olan bir transfer değil. Bayern gelecek yaz harekete geçse bile bonservisi ne kadar olur? 70, 80, 90 milyon euro" diyerek Hırvat oyuncunun Premier League'e iyi başlangıcına işaret etti. Vuskovic'in bonservis bedeli geçen yaz da yüksekti.