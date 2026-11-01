Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha, takımının Bayern Münih'le 2-2 berabere kaldığı, karşılıklı ataklara sahne olan maçın ardından açık sözlü bir değerlendirme yaptı. Kovac'ın asimetrik sisteminde sol iç koridorda görev yapan Nmecha, Dortmund'un kaotik geçen karşılaşmada değerli bir puan kazandığını düşündüğünü söyledi.

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Nmecha taktik mücadelede orta sahaya yön verdi

Borussia Dortmund orta saha oyuncusu Felix Nmecha, BVB'nin Allianz Arena'da Bayern Münih karşısında iki kez geriden gelerek 2-2 beraberliği elde ettiği maçta enerjik bir performans sergiledi. Nmecha, Niko Kovac'ın asimetrik 4-4-2 düzeninde sol iç koridorda görev yaptı.

Orta saha oyuncusu hareketli bir öğleden sonra geçirdi. İkinci yarıda Nmecha aleyhine verilen elle oynama kararı sonrasında Harry Kane penaltıdan topu üst direğe gönderdi.

Maçın karşılıklı ataklarla geçmesine rağmen Dortmund direncini koruyarak bir puan aldı.

Nmecha, bir uçtan diğerine gidip gelen Klassiker'in karmaşasını anlattı

Son düdüğün ardından Sky'a konuşan Nmecha, maçın hem fiziksel hem de zihinsel sınırları zorladığını kabul etti. Nmecha, "İki takım da iyi bir maç çıkardı. Kontrolü ele geçirebileceğimiz anlar oldu ama Bayern'in de oldu," dedi.

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"Zaman zaman maç biraz çılgınca bir hâl aldı. Bu maçta gerçekten her şey vardı."

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Orta saha oyuncusu, "Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sonunda iki puan kaybetmekten ziyade bir puan kazanmışız gibi hissediyoruz. Bu güzel bir duygu," ifadelerini kullandı.

Kovac'ın taktik dengesi orta sahanın dinamizmini destekledi

Nmecha'nın sol iç koridordaki pozisyon disiplinı, Dortmund'un ilk yarıda üstün oynadığı bölümlerde Jobe Bellingham ve Joey Veerman'ın merkezdeki kilit bölgeleri kontrol etmesini sağladı.

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Kovac, maçın ardından dörtlü savunmanın baskısıyla orta sahaya fazladan bir oyuncu eklemenin Nmecha gibi oyuncuların Bayern'in geriden oyun kurmasını bozmasına imkân tanıdığını belirtti.

Dortmund, takım hâlinde gösterdiği yüksek çalışma temposuyla 90 dakika boyunca maçın içinde kaldı.

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Orta sahada gözler yaklaşan lig sınavlarına çevrildi

Nmecha ve Dortmund, ligdeki yenilmezliklerini koruyarak Münih'ten ayrılıyor. Dortmund, puan tablosunun zirvesinde Bayern ile 18 puanda eşit durumda.

Orta saha oyuncusu, gelecek haftalarda güçlü taktik performansının üzerine koymayı hedefleyecek.

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