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Tobias van den Elshout, Feyenoord ile Ajax arasında 1-1 biten Klasik derbiye karışık duygularla bakıyor. Oyuna erken girdikten sonra De Kuip'te etkileyici bir performans sergileyen orta saha oyuncusu, maçın ardından ESPN yorumcularından çok sayıda övgü aldı. Ancak Feyenoordlu oyuncu, sonuçtan hiç memnun değil.

Giovanni van Bronckhorst, sakatlanan Gjivai Zechiël'in yerine 20 dakikayı biraz aşkın bir süre geride kalmışken Van den Elshout'u oyuna aldı. Orta saha oyuncusu, koşularıyla sık sık kendini gösterdi. Bir saati aşkın süre oynanmışken gol atmaya da yaklaştı ancak Ajax kalecisi Maarten Paes'i geçemedi.

Hans Kraay junior, maçın ardından Van den Elshout'a Feyenoord A takımı formasıyla en iyi maçını oynayıp oynamadığını sordu. “Evet, sanırım öyle. İyi şeyler gösterdiğimi düşünüyorum ve bunun üzerine koymam gerekiyor.”

Van den Elshout, orta sahada kendini rahat hissettiğini açıkça belirtti. “Ben doğal olarak orta saha oyuncusuyum. Geçen yıl elbette sol tarafta oynadım ama farklı bir oyun tarzıyla bambaşka bir durumdu. Bence benim asıl pozisyonum burası.”

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Feyenoordlu oyuncu, kendi ifadesine göre hem 8 hem de 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor. “Aslında ikisinde de. 10 numarada oynayabilirim ve çok koşabilirim ama bunu hem 10 hem de 8 numarada yapabilirsiniz.”

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Rotterdam ekibinin üstünlüğüne rağmen Feyenoord, üç puanı evinde tutmayı başaramadı. Bunda Nacho Ferri'nin 67. dakikada penaltı kaçırması da etkili oldu. “Maçı kazanmak için top önünüzde, 11 metre mesafede duruyor. Yazık oldu. Onun arkasındayız ve yanındayız, herkes bir penaltı kaçırabilir. Ama elbette can sıkıcı.”

Van den Elshout, yine de Ajax karşısındaki performansın Feyenoord için daha iyi günlerin başlangıcı olabileceğini düşünüyor. “Çok çalışıyoruz, öncelikle bunu söyleyelim. Bence bugün daha fazlasını elde edebilirdik. Bunun üzerine koymamız gerekiyor.”

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Kraay junior, Klasik derbide Van den Elshout'un hızından etkilendi. Oyuncu da ivmelenmesinin nereden geldiğini anlattı. “Bu hızlanmaya sahip olduğumu biliyordum ama bunu çok sık gösteremiyorum. Bacaklarım uzun, bu yüzden biraz yavaş hızlanıyorum. Ama 10 ila 20 metre sonra hızımı bulduğumda mesafe kat edebiliyorum.”

Kraay junior, Van den Elshout'un eve memnun gideceğini söyleyince muhabire kesin bir yanıt verdi. “Dürüst olayım mı Hans? Hayır. Oynayabildiğim, uzun süre sahada kalabildiğim ve kendimin iyi bir yönünü gösterebildiğim için mutluyum, gururluyum ve minnettarım. Ama sonuçta her zaman kazanmak istiyorum ve maalesef bugün bu olmadı.”

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Son olarak Kraay junior, ESPN yorumcuları Kenneth Perez ve Karim El Ahmadi'nin de performansından etkilendiğini Van den Elshout'a iletti. Orta saha oyuncusu gülümseyerek “Teşekkür ederim beyler. Övgü almak her zaman güzeldir” yanıtını verdi.