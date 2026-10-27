"Bu isimde biri yok": Çin, Mbappe'nin adını Ballon d'Or tarihinden siliyor

Çin, İspanya Ligi yayınını durdurmakla yetinmedi, çok daha ileri giderek Kylian Mbappé'nin adını Ballon d'Or kayıtlarından tamamen silmeye ve yerine çarpıcı bir ifade koymaya karar verdi: "Böyle bir kişi yok." Bu, bir buçuk milyar Çinlinin öfkesini tutuşturan alaycı meme krizinde eşi benzeri görülmemiş bir tırmanış anlamına geliyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre Çin'deki Kylian Mbappé krizi hızla tırmanarak sosyal medyadaki bir tartışma olmaktan çıkıp tam anlamıyla bir diplomatik ve sportif krize dönüşüyor. Krizin başrolünde ise Real Madrid yıldızı ve onun merhum Çin lideri Mao Zedong hakkındaki çarpıcı sözleri yer alıyor.

"Çha vu si ren": Bir yıldızı silen ifade

Ödülün tarihinde dikkat çekici ve eşi görülmemiş bir adımla, Çin'in en önde gelen ve en büyük spor sitelerinden biri olan "Dongqiudi" sitesi, 2026 Ballon d'Or ödülüne ilişkin resmi sıralamasından Mbappé'nin adını tamamen silip yerine sert bir Çince ifade koymaya karar verdi.

Fransız futbolcu resmi sıralamada, kazanan Harry Kane'in arkasında ikinci ve üçüncü sıradaki Lamine Yamal'ın önünde yer almasına rağmen, salı günü Çin'de yayımlanan sıralamada birinci sırada Kane, üçüncü sırada Yamal yer alırken ikinci sıranın yerine "chá wú cǐ rén" ifadesi konuldu. Bu ifade kelimesi kelimesine "böyle bir kişi yok" ya da "bu kişi mevcut değil" anlamına geliyor.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

Site bununla da yetinmedi; paylaşıma Fransız forvetin siyah beyaz bir fotoğrafını ekleyerek güçlü bir sembolik mesaj verdi ve onun sözlerini çevirmeyeceğini, bunları Çin taraftarlarına ve genel kamuoyuna hakaret olarak gördüğünü belirtti. Böylece futbolun en önemli bireysel ödülünün sonuçlarını, siyasi tutumunu ifade etmek için bir platforma dönüştürmüş oldu.

CCTV'den Dongqiudi'ye: Kriz büyüyor

Bu adım, yerel medya raporlarına göre Çin devlet televizyonu CCTV kanalının, aynı kriz nedeniyle İspanya Ligi maçlarının yayınını tamamen durdurma kararından günler sonra geldi. Bu durum La Liga'ya büyük ticari kayıplar yaşatıyor ve Mbappé'nin Çin pazarındaki pazarlama geleceğini tehlikeye atıyor.

Çin'i öfkelendiren meme neydi?

Krizin kökeni, Mbappé'nin Real Madrid'deki takım arkadaşı Aurélien Tchouaméni'nin sunduğu dijital "The Bridge" programında verdiği bir röportaja dayanıyor.

En sevdiği memeler sorulduğunda Mbappé, yüzünün "diktatör" olarak nitelendirdiği bir Çin liderinin yüzü üzerine montajlandığı bir kurgu fotoğrafını hatırlattı ve fotoğrafı komik bulduğunu, arkadaşlarıyla sık sık paylaştığını belirtti.

Fransız futbolcu Mao Zedong'un adını açıkça anmamasına rağmen, Çin taraftarları sözlerini hemen, yüzünün merhum liderin yüzü üzerine montajlandığı alaycı fotoğrafla ilişkilendirdi. Geniş bir kullanıcı kesimi bunu, ülkenin tarihindeki merkezi ve kutsal bir figürle hafife alma ve alay etme olarak değerlendirdi. Ardından, adı Çin'deki futbol varlığından silinene kadar durmayan bir eleştiri fırtınası patlak verdi.



