Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, geçtiğimiz pazar günü iki takımın karşılaştığı ve Kraliyet ekibinin 3-0 kazandığı maçta Racing Santander oyuncusu Alvaro Mantilla'nın yaşadığı ağır sakatlık sırasındaki davranışı nedeniyle eski Barcelona yıldızı Jose Mari Bakero'nun sert eleştirilerine maruz kaldı.

Portekizli teknik adamın tutumu, görüntülerde Mantilla ciddi bir sakatlıkla boğuşurken kendisinin dördüncü hakeme itiraz ettiğinin ortaya çıkmasının ardından tartışma yarattı. Söz konusu sakatlık, oyuncunun ön çapraz bağ kopmasıyla sonuçlandı ve Mantilla sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Bakero, Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarında, olayla ilgili görüntülerin incelenmesi çağrısında bulunarak Mourinho'nun olaya yaklaşımını eleştirdi.

Eski Barcelona yıldızı şunları söyledi: "Olanları izledim. Mantilla sakatlanıp ön çapraz bağı koptuğunda, Mourinho'nun dördüncü hakeme itiraz ederken çekilen görüntülerine bakın: Düşme numarası yaptı, düşme numarası yaptı diyor!"

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Şöyle devam etti: "Açıkçası, net olmalıyız. Bence ilgili tüm taraflar, özellikle de teknik direktörler, azami derecede dikkatli olmalı."

Bakero, eleştirisini Mourinho'nun davranışıyla sınırlı tutmadı; maçların ardından oyuncular ve teknik direktörler tarafından yapılan açıklamalara karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulunarak mevcut havanın ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

Şöyle dedi: "İspanya Ligi'nde bu durumu değiştirmek için şu an yapılması gereken bir şey varsa, o da her maçın ardından oyuncuların ve teknik direktörlerin açıklamalarıyla ilgilenecek bir komite kurmak ve gerekli önlemleri almaktır."

Uyarısını çarpıcı bir ifadeyle noktaladı: "Çünkü bu iyi bitmeyecek."