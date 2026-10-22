Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da İspanya Ligi'nin onuncu haftası kapsamında Barcelona'ya karşı oynanacak El Clasico karşılaşmasını yönetecek hakem kadrosunun isimlerine ilişkin sızıntılar hakkında konuştu.

Son saatlerde bazı basın raporları, Juan Martinez Munuera'nın müsabakanın sahadaki hakemi olacağını, video teknolojisinde ise kendisine Iglesias Villanueva'nın yardımcı olacağını belirtti.

Real Madrid'in çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 4-1 yenmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında iki hakem hakkındaki görüşü sorulan Mourinho şu yanıtı verdi: "Bu, bağlamından kopuk bir şekilde geliyor, ancak açıklama maçtan 24 saat önce yapılacak."

"Marca" gazetesinin aktardığına göre Portekizli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Ben bu tür bilgilerden hoşlanmıyorum, bu zamanlamada ortaya çıkmasından da hoşlanmıyorum ve burada özellikle bu iki hakemi kastetmiyorum."

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona, 27 puanla (tam puan) La Liga puan tablosunun lideri konumunda bulunuyor ve üçüncü sıradaki Real Madrid'in 6 puan önünde yer alıyor.



