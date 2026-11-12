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Florian Wirtz, Jürgen Klopp yönetimindeki ilk Almanya Millî Takımı kampından bu yana Liverpool'da da yükselişe geçti. İkisi arasında bir bağlantı var mı?

Klopp'a sorarsanız en azından doğrudan bir bağlantı yok. Perşembe günkü basın toplantısında, Alman yıldızın eylül sonu ve ekim başındaki millî maçlardan bu yana Liverpool'daki gol ve asist oranının belirgin biçimde yükselmesi sorulduğunda Klopp, bunun başlıca nedeninin Wirtz'in "muazzam kalitesi" olduğunu söyledi.

Klopp, cuma günü Sırbistan'da oynanacak Uluslar Ligi maçı öncesinde, "Flo'nun zamanla Liverpool'a alışacağını hep söyledim. Geldiğinde zor bir dönemdi. O sırada başka şeyler daha önemli olduğu için tam anlamıyla işlemeyen bir takıma uyum sağlaması kolay değildi" dedi. Klopp, bu sözleriyle Wirtz'in Liverpool'daki ilk sezonu başlamadan önce Diogo Jota'nın trajik ölümüne de gönderme yaptı.

Klopp, Wirtz'in "zamanla" Anfield'da kendini daha rahat hissetmesine "şaşırmadığını" söyledi. Bununla birlikte, Wirtz'in sık sık iletişim kurduğu ve "yakın" çalıştığı millî oyunculardan biri olduğunu da doğruladı. Almanya Millî Takımı Teknik Direktörü ayrıca, "Formunun zirvesindeki bir Florian Wirtz, hedeflerimize ulaşmamıza çok büyük katkı sağlayabilir" dedi.

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Klopp'un temmuz sonunda başlayan görev süresinin ilk döneminde Wirtz üzerinde olumlu bir etki yarattığını Almanya Millî Takımı'na dönen Niclas Füllkrug da kısa süre önce öne sürmüştü. Füllkrug, Klopp için "İngiltere'ye dair özel bir bakış açısı var ve oradaki durumları değerlendirebiliyor" dedi. Ardından Wirtz'in son haftalardaki yükselen formuna ilişkin düşüncesini paylaştı: "Florian Wirtz'in geniş kadroya çağrılmadan, yani Jürgen Klopp'la ilk kez çalışmadan önceki ve sonraki istatistiklerini okudum."

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Füllkrug, Klopp'un Liverpool geçmişine de işaret ederek, "İnsanda, birinin ona destek olduğu ve onu dinlediği hissi oluşuyor. İçinde bulunduğunuz durumu ve bulunduğunuz yeri bilen, oradaki koşulları anlayan biriyle konuşabilmek gerçekten yardımcı oluyor. Klopp'un bütüne dair bu kadar geniş bir bakış açısına sahip olması faydalı" diye ekledi.

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Wirtz, Klopp'un göreve gelmesinden bu yana Liverpool'da da gelişme gösterdi mi?

Wirtz, eylülde XXL kadro kapsamında ilk kez Klopp'la çalışmaya başlamadan önce İngiltere'de özellikle Jamie Carragher gibi televizyon yorumcularının sert eleştirileriyle karşı karşıyaydı ve Liverpool formasıyla çıktığı altı resmî maçta yalnızca bir asist yapmıştı. Özellikle Sırbistan'a karşı harika bir maç çıkardığı Klopp döneminin bu ilk Almanya Millî Takımı kampından döndükten sonra ise iki gol ve dört asist kaydetti.

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Wirtz de Klopp'un millî oyuncularıyla, özellikle de kendisiyle yakından ilgilendiğini doğruladı ve Liverpool'dayken aralarındaki iletişimin genellikle nasıl gerçekleştiğini anlattı.

23 yaşındaki oyuncu, "Genellikle maçlardan sonra kısa bir mesaj yazıyor. İyi oynadıysam beni tebrik ediyor ama iyi oynamadığımda da bunu söylüyor" dedi. Wirtz, eleştirilmekten de memnun olduğunu belirtti. "Elbette o anda değil" ancak Klopp'un oyunundaki hatalara dikkat çekmesini çok faydalı bulduğunu söyleyerek kendisine dolaylı olarak teşekkür etti: "Millî takım teknik direktörünün kulüp maçlarını izleyip bunlar hakkında bir şeyler söylemek için bu kadar zaman ayırması alışılmış bir şey değil. Bu kadar ilgili olmasından çok mutluyum."

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Füllkrug da salı günü Klopp hakkında benzer şeyler anlatmıştı. Klopp, yüz yüze görüşmelerinde Werder Bremen'deki çalışma ve oyun tarzına ilişkin ayrıntılı bilgisiyle Füllkrug'u şaşırtmıştı.

Füllkrug, "Bremen'de yaptığımız pek çok şeyi biliyordu. Buna çok değer veriyorum. Millî takım teknik direktörü olarak her maçı 90 dakika izleyemezsiniz ama o birçok şey biliyordu ve bazı ayrıntıları fark etmişti. Bir millî takım teknik direktöründen bunu beklemediğim için olumlu anlamda şaşırdım" dedi.