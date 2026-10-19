Zira aslında Saksonya ekibine karşı alınan farklı 6-1'lik galibiyette de Fransız oyuncunun forma giymesi planlanmamıştı. Sportif işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Max Eberl, maçın ardından bunu açıkça kabul etti. Ancak gelecek çarşamba Arsenal ile oynanacak kritik Şampiyonlar Ligi maçı yaklaşırken Min-Jae Kim'in karşılaşma sırasında fiziksel sorun yaşaması, Boey'ye beklenmedik bir fırsat doğurdu.

Eberl, "Min-jae biraz sorun yaşadı, bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sacha antrenmanlarda yüzde 100'ünü veriyor. Kendini ortaya koyuyor" dedi ve bek oyuncusunun Almanya'nın rekor şampiyonundaki durumunun "son derece zor" olduğuna dikkat çekti: "Şimdi fırsat buldu. Teknik direktör, antrenman performansını ödüllendirdi. Bu da güzel bir şey."

Aslında Boey'nin yaz aylarında Münih ekibinden kalıcı olarak ayrılması bekleniyordu. Geçen sezonun ikinci yarısını eski kulübü Galatasaray'da kiralık geçirmişti. Ancak 15 milyon euro olduğu öne sürülen satın alma opsiyonu kullanılmadı.

Sacha Boey neden Bayern Münih'te artık rol oynamıyor?

Ocak 2024'te dönemin Türkiye şampiyonundan 30 milyon euroluk yüksek bir bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmuş, orada son yılların en büyük transfer hayal kırıklıklarından biri hâline gelmişti.

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Sağ bekte Konrad Laimer'in yeri garanti, şu anda onun yedeği ise sezona henüz iyi başlayamamış olsa da Boey'nin açıkça önünde bulunan Josip Stanisic. Sol tarafta süreleri Alphonso Davies ile yeni transfer Nathaniel Brown paylaşıyor. Peki ya Boey? Bir transfer hâlâ mümkün göründüğü için yaz aylarında bir süreliğine takım antrenmanlarından bile "çıkarıldı" ve formunu bireysel çalışmalarla korumak zorunda kaldı.

Transfer döneminin bitimine kısa süre kala HSV'ye olası transferine ilişkin söylentiler çıktı; Fulham'ın da kapısını çaldığı öne sürüldü. Sportif direktör Christoph Freund, Boey'ye o dönemde yapılan özel uygulamayı, "Sacha formda ancak şu anda bazı görüşmeler yürütüldüğü için Vinnie [Kompany] ve kendisiyle görüşerek bireysel antrenman yapmasına karar verdik" sözleriyle açıkladı.

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Sacha Boey kışın Bayern Münih'ten ayrılacak mı?

Ancak transfer gerçekleşmeyince Boey takım antrenmanlarına döndü. 26 yaşındaki oyuncunun son dönemde kendini gösterebildiği tek yer, cumartesi gününe kadar Säbener Straße'deki antrenmanlardı. Ardından RB Leipzig karşısında beklenmedik biçimde 77. dakikada oyuna girerek bu sezon ilk kez forma giydi.

Kompany'nin elinde yine pek fazla süre bulamayan Hiroki Ito'nun yanı sıra Jonathan Tah ve Alphonso Davies gibi başka alternatifler de vardı. Ancak en azından Tah ve Davies, 6-0'lık üstünlük ve Bayern Münih'in gelecek çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i ağırlayacak olması göz önünde bulundurularak tamamen dinlendirildi.

Bu, Boey'nin Münih ekibi adına son maçı bile olabilir. Kompany'nin Bundesliga maç kadrosuna yalnızca ikinci kez giren oyuncunun kışın mutlaka gönderilmesi isteniyor. Sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Münih ekibi, Boey'yi maaş listesinden kalıcı olarak çıkarabilmek için muhtemelen büyük bir mali kaybı da göze alacak.

Sacha Boey: Performans verileri ve istatistikler

Kulüp Maç Gol Asist Oynadığı dakika Bayern Münih 39 1 5 1.673 Galatasaray 100 6 4 8.044



