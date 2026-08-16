21 yaşındaki Belçikalı, Ajax Amsterdam’dan geliyor ve Paris ekibinin hücum hattını güçlendiriyor. Godts’un bonservisinin 45 milyon euro olduğu, ancak çeşitli bonuslarla bu rakamın 55 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor. Böylece Godts, 2022’de 95 milyon karşılığında Manchester United’a giden Anthony’den bu yana Ajax’ın en pahalı ayrılığı oldu.

Godts, 2023 yılında KRC Genk altyapısından 1 milyon euro karşılığında Amsterdam’a transfer oldu. Kısa süre sonra 17 yaşında A takımda ilk maçına çıktı, geçen sezon ise sol kanatta tartışmasız ilk 11 oyuncusuna dönüştü. Godts, 44 resmi maçta 17 gol ve 15 asist üretti.

PSG’de 2031’e kadar sözleşme imzalayan oyuncu, 22 numaralı formayı giyecek. Godts, bir basın açıklamasında, "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine katıldığım için inanılmaz gururluyum" dedi. "Bu renkleri taşımak ve Parc des Princes ile taraftarlarını deneyimlemek için sabırsızlanıyorum. Başkan Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos ve teknik direktör Luis Enrique’nin bana duyduğu güvenin karşılığını sahada vermek için her şeyimi ortaya koyacağım."

PSG: Bradley Barcola şimdi Liverpool’a mı gidiyor?

PSG, Godts transferinin açıklanmasından hemen önce İspanyol dünya şampiyonu Ferran Torres’in transferini de duyurmuştu. 26 yaşındaki oyuncu, Barcelona’dan 45 milyon euro karşılığında geldi ve o da 2031’e kadar sözleşme imzaladı.

Bu çifte hamle sayesinde Bradley Barcola şimdi muhtemelen Liverpool’a gitme arzusuna kavuşacak. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, PSG’ye 100 milyon euronun üzerinde gelir sağlayabilir ve böylece Godts ile Torres transferlerini hemen finanse edebilir.

PSG daha önce de sağ kanat Maghnes Akliouche’ü (24) AS Monaco’dan 50 milyon euroya, sol bek Lucas Digne’i (33) Aston Villa’dan 7 milyon euroya ve sağ kanat Khalil Ayari’yi (21) Stade Tunisien’den 1,5 milyon euroya kadrosuna katmıştı.