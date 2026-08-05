Sosyal medyada yer alan videoların gösterdiği üzere, 34 yaşındaki oyuncu salı günü Brezilya Kupası'nda kulübü Santos FC ile çeyrek finale yükselmesinin ardından Club do Remo'da (1-0), takım soyunma odasının önünde rakip kulüp yönetimiyle sözlü atışmaya girdi ve ardından kışkırtıcı şekilde dans edip kas gösterisi yaparak, hatta dilini çıkararak onlarla alay etti.

Remo Başkanı Antonio Carlos Texeira daha sonra öfkesini dile getirdi ve hararetli geçen kupa maçında oyuna girdikten sonra Rony'nin galibiyet golünün (74.) hazırlayıcısı olan Neymar'ı "serseri" olarak niteledi. Texeira, "Haksızlığa uğramış olma hissi kalıyor. Santos'un buna ihtiyacı yok. Ve bir çocuk sürüsü tarafından putlaştırılan bu serseri Neymar, bir palyaço gibi davrandı ve sonra bizi bir de tahrik etti. Onun gibi tipleri putlaştırdığımız için suçlu olan biziz" dedi.

Neymar daha önce de oyuncu tüneline giderken rakip taraftarlarla karşı karşıya gelmişti. Taraftarlar maç boyunca ona "Vai tomar no cu" ("Defol git" ile karşılaştırılabilir) gibi sözlerle hakaret etmişti. Neymar daha sonra bunun bir videosunu Instagram hikâyesinde alaycı bir şekilde "Destek için teşekkürler" notuyla paylaştı. Ayrıca uçaktan bir fotoğrafı da "Hedefe ulaşıldı" yorumu ve göz kırpan bir emojiyle paylaştı.

Neymar'dan Robinho'nun oğluna tokat

Neymar daha mayıs ayında da 18 yaşındaki takım arkadaşı Robinho Junior'a attığı tokatla olumsuz manşetlere konu olmuştu. Daha pazar günü büyük Brezilya medya kuruluşu Globo Esporte , 34 yaşındaki süper yıldızın Chapoecense ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından iki genç takım arkadaşının üzerine sert şekilde gittiğini ve bu sırada hatta hakaret ettiğini bildirmişti. İddiaya göre Neymar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Bontempo'yu "bok" olarak nitelendirdi; 19 yaşındaki savunmacı Ananias'ın da adı geçti.

Neymar, Instagram'da yayımladığı bir video mesajda bu haberi "tamamen yanlış" olarak niteledi ve şunları söyledi: "Bu bilgileri yayan herkese sesleniyorum: Lütfen buna son verin. Yalan yaymayın." Soyunma odasında yalnızca "bir tartışma" yaşandığını belirten Neymar, "Hepimiz fikrimizi söyledik. Kendimizi sorguladık, bu son derece doğal çünkü kendimizden her zaman en iyisini bekliyoruz. Hırslıyız ve kazanmak istiyoruz. Ama genç oyunculara yönelik ne bir azar vardı ne de bir suçlama" dedi.

Neymar daha önce ABD, Meksika ve Kanada'daki Dünya Kupası'nda yalnızca yan rolde kalmıştı, rekor dünya şampiyonu Brezilya son 16 turunda Norveç'e elenmişti. Ardından Neymar, Selecao'dan emekli olduğunu açıklamıştı. Son olarak, yıl sonunda kariyerini noktalayabileceğine ilişkin sözleriyle geniş çaplı spekülasyonlara yol açtı.