'Bu, Ajax ve Eredivisie için bir güçlenme olurdu'

Wim Kieft, KieftJansenEgmondGijp'in soru-cevap bölümünde Noa Lang hakkında görüşlerini paylaştı. Hücum oyuncusunun adı kısa süre önce Ajax ile anılmıştı, ancak gerçekten Hollanda'ya dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Kieft, Lang hakkındaki değerlendirmesine, “Hollanda Ligi ve Ajax için bu bir takviye olurdu” sözleriyle başladı. “PSV'de de elbette oldukça iyi iş çıkardı.”

Haarlemli yorumcu, Hollanda Milli Takımı oyuncusundan söz ederken doğrudan bir eleştiri de yöneltti. “Ancak yurt dışında işlerin yolunda gitmediği ortaya çıktı, bu da üzücü. Farklı davranışların olabilir, yeter ki performans göster.”

“Oyuncuları çabuk yüceltiyoruz. Bunu Godts'ta da göreceğiz, her ne kadar Belçikalı olsa da. Lang, Napoli'de başarılı olamadı. Sonrasında Galatasaray'a gitti. Orada da işler çok iyi gitmedi tabii” diye iç geçiren şüpheci Kieft'e Rob Jansen de katıldı. “Lang yurt dışında başarılı olabilir. Ben onun yerinde olsam kesinlikle Hollanda'ya dönmezdim. Ama eleştiriye tahammül etmekte zorlanıyor. Bu arada bu nesil bundan daha fazla mustarip.”

Menajer sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer gerçekten futbola odaklanırsa... Ve tüm yan meseleleri bir kenara bırakırsa. O zaman hâlâ çok güzel bir kariyer yapabilir.”

“Öyle çok çılgın şeyler yaptığı da yok” diyerek Kieft, Lang'ı bir nebze savundu. “İnsanda hep daha fazlası varmış hissi uyandırıyor. Bu zaten kendiliğinden olmuyor, zihinsel olarak da her şeyin yerli yerinde olması gerekiyor. Bazılarında ise bu yok.”

Lang'ın adı Ajax ile anılmıştı; Ajax'a ayrıca Aston Villa'dan Leon Bailey de önerildi. Teknik direktör Jordi Cruijff'un sol kanat pozisyonu için birden fazla seçeneği araştırdığı görülüyor.