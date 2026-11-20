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Sakatlığı nedeniyle U21 Milli Takımı'na katılamayan DFB'nin yeni ismi Mika Baur, aylarca sahalardan uzak kalabilir.

"Uzunca bir süre forma giyemeyecek" diyen Baur'un İskoçya'nın rekor şampiyonu Celtic Glasgow'daki teknik direktörü Martin O'Neill, cumartesi günü FC St. Mirren ile oynanacak lig maçı (saat 16.00) öncesinde oyuncunun yaklaşık on hafta sahalardan uzak kalacağını söyledi.

Eski hentbol dünya şampiyonu Markus Baur'un oğlu olan Baur, ekim ayında Sırbistan'a karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında (2-0), teknik direktör Jürgen Klopp yönetiminde forma giyerek Alman Futbol Federasyonu (DFB) tarihinin 1000. milli futbolcusu olmuştu. Orta saha oyuncusu, U21 takımının Belçika'ya karşı ve Hırvatistan'da oynadığı son hazırlık maçlarına ayak bileği sakatlığı nedeniyle son anda katılamamıştı.

O'Neill, "Formunun zirvesindeydi. Bu ağır bir darbe" dedi ve ekledi: "Bir süre yapamayacağı şeyler var. Ayağı atelde." Baur, sakatlığı milli maç arasından önce FC Kilmarnock'a karşı oynanan son lig maçında (1-0) yaşamıştı. Teknik direktörüne göre sakatlığa yol açan pozisyon "o anda çok zararsız" görünmüştü.

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Baur, bu sezon 11 lig maçının 10'unda ilk 11'de yer aldı ve iki gol attı. Avrupa Ligi'ndeki dört maçın tamamına da ilk 11'de başlayan 22 yaşındaki oyuncu, bu kulvarda da iki gol kaydetti.