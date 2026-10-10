Forvet oyuncusu, cuma akşamı Espanyol Barcelona'nın deplasmanda FC Malaga ile 1-1 berabere kaldığı maçta sezonun ilk golünün ardından yaptığı sevinç gösterisiyle ev sahibi taraftarları fazlasıyla tahrik etti ve sonrasında ağır hakaretlere maruz kaldı. La Rosaleda'da son düdüğün ardından bu konu büyük yankı uyandırdı.

Olayın başlangıcı maçın 13. dakikasına dayanıyordu. Zaragoza iki rakibini çalımladı ve topu şık bir vuruşla yakın köşeden ağlara gönderdi. Ardından sevinci, tam da Malaga tribününün önünde coşkuyla kutladı. Bu durum taraftarlar açısından açıkça büyük bir tabu oldu; sonuçta Zaragoza Malaga'da doğmuştu.

Taraftarlar ona yer yer çok ağır hakaretler etti. Zaragoza'nın ilerleyen dakikalarda sahada bir rakibiyle tartışmaya girmesiyle birlikte tribünlerden net şekilde duyulan "Bryan, öl" tezahüratı yükselince sınır çoktan aşılmış oldu.

Taraftarlar muhtemelen Zaragoza'nın kulüplerine bir mesaj verdiğini düşündü; zira Malaga, birkaç yıl önce deneme antrenmanına rağmen Zaragoza'yı kadrosuna katmak istememişti. Ancak 25 yaşındaki oyuncu, DAZN'a yaptığı açıklamada kutlamasında böyle bir düşünce olmadığını söyledi: "Bu, seyircilere bir mesaj değildi. Kulübe saygı duyuyorum ama burada hiç oynamadım ve uzun zamandır gol atmamıştım. Gol attığımda da kutlayacağım." Forvet oyuncusu, sevincinin eşine ve oğluna yönelik olduğunu belirtti. Eğer birileri bundan dolayı hakarete uğramış hissettiyse, "özür dilerim" dedi. Ancak taraftarların tezahüratlarının "bir hata" olduğunu da vurguladı.

Genel olarak Malaga'ya saygı duyduğunu da söyledi: "Çünkü burası benim şehrimin kulübü ama ben gol atarsam neden sevinmeyeyim? Bana yönelik öfkeyi anlamıyorum." Sonuçta "yanlış hiçbir şey yapmadığını" ifade etti. Yine de Malaga'nın geçmişteki reddini tamamen unutmuş değildi: "Burada oynayabilirdim ama beni hiç istemediler. Hata yaptılar."

Zaragoza'nın memleketindeki akşamını gölgeleyen tek şey taraftarların tepkisi olmadı; Malaga'nın geç gelen beraberlik golü de buna eklendi. Adrian Nino, uzatma dakikalarının üçüncü dakikasında Zaragoza'nın golünü dengeledi. Zaragoza, "Bu boktan, tamamen boktan" dedi ve ekledi: "Gol neredeyse maçın son pozisyonunda geldiği için eve çok kötü bir tatla dönüyoruz." Espanyol şu anda ligde 11. sırada, Malaga ise sondan ikinci.

Bryan Zaragoza'nın Bayern Münih ile sözleşmesi ne kadar daha devam ediyor?

Zaragoza, geçen yazdan bu yana Bayern Münih'ten Espanyol'a kiralık olarak forma giyiyor. Münih'te, Ocak 2024'teki transferinden sonra kendini kabul ettirememişti. Zaragoza, FCB formasıyla toplamda sadece yedi resmi maça çıktı. Kulüp, son transfer dönemlerinde bonservisiyle bir alıcı bulamadığı için Zaragoza'nın Säbener Straße ile 2029'a kadar uzanan sözleşmesi devam ediyor.

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2024 yazından bu yana kesintisiz olarak kiralandı; Osasuna, Vigo ve Roma'ya gönderildi. Espanyol ile yapılan mevcut anlaşma, belirli koşullar altında devreye giren bir satın alma zorunluluğu içeriyor.

Geçen hafta As'a verdiği röportajda ise FC Bayern'e transferinden "asla pişman olmayacağını" açıkça ifade etti. Oradaki başarısızlığında "birçok etken" olduğunu söyledi. Şöyle konuştu: "Dünyanın en iyi kulüplerinden birine, hatta belki de en iyisine, FC Bayern'e transfer olan 20 yaşında bir gençtim. Benim pozisyonumda o dönem benim için dünyanın en iyisi olan Musiala oynuyordu; ayrıca Sane, Gnabry, Coman vardı. Daha bin tane isim sayabilirim."

Devamında şunları söyledi: "İkinci ligden yeni gelmiştim, birinci ligde sadece on maç oynamıştım ve sonra FC Bayern geldi. Bu kolay değil: dil, iklim, yemek, konfor alanımdan çıkmak. Başarılı olamamamın futbol seviyemle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bence mesele şartlardı. Kariyerimde çok büyük bir adımdı ve ben buna henüz hazır değildim."