Bruno: Ronaldo'nun Manchester United'a dönüşü tüylerimi diken diken ediyor

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, vatandaşı ve Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo ile bazı anıları yeniden yaşamanın büyük mutluluğunu dile getirdi.

Bu, Bruno'nun Ronaldo'nun rekoruna eşitleyerek Premier Lig'de altıncı kez Ayın Oyuncusu ödülünü kazanmasını kutlamasıyla aynı zamana denk geldi.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol atıp 4 asist yaparak "Kırmızı Şeytanlar"ın ligde üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdığı Mart ayında ödülü kazandıktan sonra, bugün Cuma günü Cristiano'nun rekoruna ulaştı.

Ronaldo, geçen yaz Juventus'tan geri dönmesiyle başlayan kulüpteki ikinci döneminde, Nisan 2022'de Premier Lig'de altıncı kez Ayın En İyi Oyuncusu ödülünü kazanmıştı.

Manchester United'ın resmi internet sitesinde yayınlanan röportajda Fernandes'e rol modeli olarak gördüğü oyuncular soruldu ve o şu cevabı verdi: "Cristiano benim için en kolay seçim."

Bruno Fernandes sözlerine şöyle devam etti: "O bir Portekizli ve 2000 sonrası kuşağa ait olan herkes - ben 1994 doğumluyum - o yaştan itibaren ona hayranlık duyuyor ve onu takip ediyordu."

United'ın kaptanı sözlerine şöyle devam etti: "Kulüpte Ballon d'Or'u kazandı, bu çok özel bir şey. Buradaki tüm taraftarlar, Newcastle karşısında geri döndüğü o günü asla unutmayacak."

Fernandes o anları şöyle anlattı: "Unutulmaz bir gündü; geri döndü, iki gol attı ve sanki hiç ayrılmamış gibi görünüyordu. O gün stadyumdaki atmosfer çılgınca idi, belki de hayatımda yaşadığım en iyi atmosferdi."

Ve şöyle bitirdi: "Sadece Cristiano'nun geri dönüşü, sahaya çıktığı andaki atmosfer ve tanıtılma şekli, tüm bunlar hala tüylerimi diken diken ediyor."

Ronaldo'nun Manchester United'daki ikinci dönemine 11 Eylül 2021'de çıktığını hatırlatmak gerekir. Premier Lig'de Newcastle'ı 4-1 yendikleri maçta takımının ilk iki golünü attı. Ayrıca



