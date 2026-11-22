Bruno Fernandes, Manchester United ile sözleşmesinin son yılına girdi. Oyuncunun iki sözleşme yenileme teklifini reddettiğine dair haberler, takımdaki geleceğini belirsizliğe sürükledi.

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Bruno Fernandes, Manchester United'dan yeni bir sözleşme teklifi aldığını doğruladı ancak müzakerelerin şu an durduğunu açıkladı.

Old Trafford'da kalması için yapılan iki teklifi reddettiği öne sürülen 32 yaşındaki oyuncu, mevcut sözleşmesinin son altı ayına girmeye hazırlanıyor.

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Ancak sezona kötü başlangıç ve teknik yönetimdeki değişiklik nedeniyle Manchester United kaptanının geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

Mauricio Pochettino, Michael Carrick'in yerine göreve getirildi. Fernandes, geçen ay ilk 11'den çıkarılmasına rağmen Carrick ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını vurgulamıştı.

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Pochettino'nun gelişi, Portekizli oyuncunun geleceği meselesini yeniden gündeme taşıdı. Manchester United, gelecek yaz oyuncunun bedelsiz ayrılmasını önlemek istiyorsa onu ara transfer döneminde satmak zorunda kalabilir.

Fernandes, kulüp kendisini satmaya karar verirse önünde engel olmayacağını belirtti ancak daha yüksek maaş ya da daha uzun bir sözleşme talep ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

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Fernandes, "Sky Sports" kanalına şunları söyledi: "Hayır, devam eden bir müzakere yok. Ama daha fazla para ya da sözleşmeye ek yıllar istediğimi söyleyen insanlar gördüm."

Portekizli milli oyuncu şöyle devam etti: "Daha fazla para isteseydim burada olmazdım. Gidebileceğim bir yer vardı ve Manchester United'da kazandığımdan çok daha fazla para kazanabilirdim. Manchester'dan daha sıcak bir yerde de olabilirdim."

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"İki yaz önce, 3 yaz önce ve geçen yaz her zaman ayrılma fırsatım vardı ama her seferinde burada kalmayı seçtim. Mesele şu ki kulübü ne kadar önemsediğimi ve onunla kupalar kazanmayı ne kadar istediğimi her zaman gösterdim."

"Kulüp ayrılma vaktimin geldiğini düşündüğü an gideceğimi hep söyledim. Manchester United'daki dönemimde çoğunu gördüğüm bazı oyuncular gibi olmayacağım. Onlar sırf kalmak için burada kalır, sözleşmelerinin bitmesini bekler, sonra ne olacağına bakarlar."

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Bruno sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama kulüp bana 'Bruno, ayrılık vakti geldi' dediği an kapıdan ilk çıkan ben olurum. Evet, kulüp bana yeni bir sözleşme teklif etti ve bence bu, onların devam etmemi istediğini gösteriyor. Dediğim gibi, devam eden bir müzakere yok."

"Sözleşmeyi geçen sezonun sonunda konuştuk, bu sezonun başında da konuşmaya devam ettik. Ancak takımın ve kulübün içinde bulunduğu durum nedeniyle konuyu bir kenara bıraktım. Çünkü ne benim ne de kulüp için müzakereleri konuşmanın doğru zamanı olduğunu düşünüyorum. Şu an öncelik, takımın yeniden maç kazanmaya başlaması."

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Fernandes, Manchester United ile Premier Lig'i ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefinin sürdüğünü vurguladı ancak şu anki amacın sezonu ilk dört içinde bitirmek olduğunu kabul etti.

Portekizli oyuncu, 2019'da Tottenham'ın teknik direktörüyken kendisini transfer etmeye çalışan Pochettino ile çalışacağı için heyecanlı olduğunu da dile getirdi.

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Bugün (pazar) Liverpool ile oynanacak Premier Lig maçı öncesinde konuşan Fernandes şunları ekledi: "O (Pochettino), takıma çok pozitif bir enerji aşılamayı seven biri; çok pozitif, güçlü ve disiplinli. Takımdan ve her oyuncudan istediğini vermememize izin vermeyeceğini de hemen açıkça belirtti."

"Kulübün büyük başarılar elde etmesini istiyor, maç kazanmak istiyor. Bu, hem onun hem de ekibinin konuşma biçiminden ve gelişmemizi istemelerinden çok net anlaşılıyor."