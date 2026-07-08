Bruno Guimarães, İngiltere'nin en üst ligine gitmek istiyor ve Newcastle United'a transfer talebinde bulundu

Bruno Guimarães, Newcastle United formasıyla son maçını oynamış olabilir. David Ornstein, The Athletic adına yaptığı haberde, Brezilya milli takım oyuncusunun kulübüne transfer talebinde bulunduğunu ve kendisine ciddi ilgi gösteren Arsenal’e geçmek istediğini bildirdi.

Haziran sonunda, Guimarães'in Dünya Kupası'nda yoğun bir şekilde mücadele ettiği dönemde, Arsenal'in oyuncuya büyük ilgi duyduğu ortaya çıkmıştı. Londralı kulüp, hemen 64 milyon euroya denk gelen bir teklifte bulunmuştu.

Newcastle bu teklifi reddetti, ancak bu, hikayenin sonunu hiç de yazmamıştı. Sözleşmesi 2028 ortasına kadar süren Guimarães, artık ayrılmak istediğini açıkça belirtti.

Bu haber, işleri hızlandırmak isteyen Arsenal için müjde niteliğinde; kulüp, Newcastle’a teklifini 64 milyon avrodan 70 milyon avronun üzerine çıkarmaya hazır olduğunu bildirdi.

28 yaşındaki Guimarães, Ekim 2023'te Newcastle ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzalamıştı. Sözleşmedeki 117 milyon avroluk çıkış maddesi, iki yıl önce zaten geçerliliğini yitirmişti.

Newcastle şimdilik satış konusunu kesinlikle gündeme almak istemiyor. Kulüp, bu transfer döneminde Anthony Gordon (FC Barcelona) ve Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) olmak üzere iki yıldızını zaten satmıştı.

Ancak Newcastle’ın bu tutumunu ne kadar süreyle sürdüreceği merak konusu. Geçen sezon Alexander Isak, antrenmanlara katılmamak gibi yöntemlerle Liverpool’a transferini zorla gerçekleştirmişti.

Guimarães, Ocak 2022’de 40 milyon avrodan fazla bir bedelle Olympique Lyon’dan Newcastle’a transfer olmuştu. Takım kaptanı, bugüne kadar The Magpies formasıyla 195 maça çıktı; bu maçlarda 31 gol attı ve 32 asist yaptı.