Bruno Genesio'nun Beşiktaş'a yakın zamanda imza atması bekleniyor. İşte Genesio hakkında bilinmeyenler...

Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta Bruno Genesio sesleri iyiden iyiye yükselmiş durumda.

Lyon ve Rennes'in eski teknik direktörünün İstanbul'a gelip siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

GOAL'ün Fransa muhabiri Naim Beneddra, 57 yaşındaki teknik direktörün oyun felsefesini ve kişiliğini anlattı. İşte Beneddra'nın Genesio ile alakalı yaptığı tüm yorumlar:

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"Oldukça çekici bir oyun tarzı var. Hücum futbolu oynatan bir teknik direktör. Lyon onun yönetiminde 2012'den bu yana en iyi sonuçlarını elde etti. Lyon'da taraftarlar tarafından pek sevilmiyordu. Çünkü ismi ve CV'si gösterişli değildi. Ancak aldığı sonuçlar onun kalitesini gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi evinde yenen son Fransız hoca oldu (2019). Ayrıca Rennes'i üst üste iki kez Avrupa Ligi'ne taşıdı."

"Bu, onun uzmanlık alanı"

"Kesinlikle eli sıkı bir teknik direktör. İşini iyi yapmak için çevreyi görmezden gelebiliyor. Hatta bu onun uzmanlık alanı ve en önemli özelliği. Lyon kulübesinde geçirdiği süre boyunca taraftarlar tarafından aşağılandı ve hakarete uğradı. Ancak bunlara hiç kulak asmadı ve işini yaptı. Bu baskılar, onun iyi sonuçlar elde etmesini engellemedi. Aynı zamanda her zaman, çalıştığı kulübün haklarını savunan ve gözünün korkutulmasına izin vermeyen bir hoca. Rennes ile eski kulübü Lyon arasında oynanan maç sırasında stadyum tünelinde yaptığı taşkınlık da bunun bir kanıtı."

"Beşiktaş'ı şampiyon yapabilir"

"Genesio, Beşiktaş'ı Türkiye şampiyonu yapabilir. Elinde rekabetçi bir takım olursa, onlardan en iyi verimi alabilir. Beşiktaş büyük bir kulüp, iyi bir yapısı ve iyi bir taraftar kitlesi var. Dahası, bu kulüpte çalışan son Fransız teknik direktör Jean Tigana, bence oldukça başarılıydı. Jean Tigana'yı hatırlıyorum, 2006 ve 2007'de iki yerel kupa kazanmıştı."