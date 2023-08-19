Bruno Fernandes, Tottenham'a karşı kaçırdığı golle ağızları açık bıraktı

Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Tottenham'a karşı oynadığı Premier Lig mücadelesinde bir kafa vuruşundan yararlanamadı.

Bruno Fernandes kafa vuruşundan yararlanamadı

Luke Shaw harika bir orta gönderdi

Karşılaşmadan Tottenham galip geldi

NE OLDU? Tottenham'ın Manchester United'ı 2-0 mağlup ettiği Premier Lig mücadelesinde Bruno Fernandes, Luke Shaw'ın ortasında kale önünde topla buluştu. Ancak Portekizli oyuncu kafa vuruşundan yararlanamadı.

BÜYÜK RESİM: Bruno Fernandes, kafa vuruşundan yararlanamadığı maçın 39. dakikasında Antony'ye verilen karara itiraz ettiği için sarı kart gördü.

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Tottenham'a karşı oynadıkları maçın ardından Erik ten Hag ve öğrencileri, 26 Ağustos'ta Nottingham Forest'a karşı Premier Lig mücadelesine çıkacaklar.