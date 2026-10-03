Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndaki tartışmalı durumuyla ilgili konuştu. Manchester United’ın orta sahası, vatandaşıyla temas kurdu.

Ronaldo, kısa süre önce UEFA Uluslar Ligi’nde Norveç’le oynanan maçın ardından Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldı. 41 yaşındaki forvet, söz konusu karşılaşmada maç boyunca yedek kulübesinde oturdu; bunun ardından kendisiyle milli takım teknik direktörü Jorge Jesus arasında gerilim yaşandığına dair haberler çıktı. Ronaldo daha sonra, hikâyenin kendi tarafını daha sonra anlatacağını belirtti.

Fernandes bu süreçte Ronaldo’yla temas kurdu. Orta saha oyuncusu, özellikle forvetin Portekiz için ne kadar büyük anlam taşıdığını vurgulamak istedi. Fernandes, pazar akşamı Norveç’le oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Cristiano Ronaldo’yla konuştum ve ona, milli takımımızın ve ülkemizin en büyük ikonu olduğunu ve her zaman da öyle kalacağını söyledim” dedi.

Yaratıcı orta saha ayrıca, yaşananların kadro içinde bir bölünmeye yol açmadığını da vurguladı. “Milli takımımız birlik içinde, bölünmüş değil” ifadelerini kullandı. Fernandes, ortaya çıkan durumun daha fazla tırmanmasını istemiyor ve olası sorunların takım içinde konuşulması gerektiğini düşünüyor.

“Konular kendi içimizde çözülmeli ve her iki taraf için de iyi şekilde kapatılmalı.” Bu sözleriyle, hem Ronaldo’nun hem de Jesus’un yoluna devam edebileceği ve meselenin Portekiz Milli Takımı’nı meşgul etmeyi sürdürmeyeceği bir çözüme işaret ediyor gibi görünüyor.

Jesus da son günlerde Ronaldo hakkında konuştu. Milli takım teknik direktörü, forvetin Portekiz için önemli bir sembol olduğunu vurguladı. Jesus, “Cristiano Ronaldo konusunu görmezden gelemem. Cris, Portekiz Milli Takımı’nın bir sembolü. O, Portekiz’in bir sembolü” dedi. Ayrıca Norveç maçının ardından durum hakkında daha fazla konuşmak için yeterli zaman olacağını belirtti.

Bu arada Portekiz, UEFA Uluslar Ligi’nde yarışın içinde kalmayı sürdürüyor. Takım, A4 Grubu’ndaki ilk üç maçını Galler, Norveç ve Danimarka’ya karşı kazandı.



