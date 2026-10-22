Bruno Fernandes, teknik direktör Michael Carrick'i sert sözlerle hedef aldı: "İğrenç!"

Bruno Fernandes ve Youri Tielemans, Manchester United'ın çarşamba akşamı aldığı sarsıcı yenilginin ardından sert açıklamalarda bulundu. İlk olarak Fernandes, Jamie Carragher'ın tepkisini çekti.

Manchester United, çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü bir performans sergiledi. Como 1907 deplasmanında 4-1 mağlup oldu.

Tielemans, maçın ardından yeni kulübünün sezona başlangıcını sert biçimde eleştirdi. "Her şey, biliyorsunuz... Her şeyin birleşimi. Taktik, teknik, gösterilen çaba. Her alanda daha iyi olmalıyız."

Fernandes ise TNT Sports mikrofonlarına daha kapsamlı bir değerlendirme yaptı ve teknik direktör Michael Carrick'i açıkça eleştirdi. Fernandes, "Teknik ekip adam adama baskı yapmak yerine bekleyip top kapma fırsatı kollamaya karar verdi. Ancak sorun şu ki böyle takımlara bu alanı bıraktığınızda onlara özgüven veriyorsunuz" dedi.

"Bunu görmek teknik direktörün ve teknik ekibin işi, benim değil. Bazen baskı altındayken daha cesur olmak, önde baskı yapma riskini almak ve rakibi zorlamak gerekir. Como karşısında gördüğünüz gibi, stoperleri beni bizim yarı sahamızda bile markaja aldı. Takım olarak bizim de bunu yapmamız gerekiyor ama başaramadık" diyerek sözlerini tamamladı kulübün kaptanı.

Jamie Carragher, CBS Sports'ta Fernandes'in röportajını eleştirdi. "Bu iğrenç. Geçen sezon Michael Carrick sayesinde yılın oyuncusu seçildi."

Eski İngiltere millî futbolcusu, "Bruno harika bir futbolcu ama tavrı ve bu tür meseleleri ele alış biçimi doğru değil. Sadece oyundan çıkarıldığı için böyle tepki veriyor. Teknik direktörün kendisini küçük düşürdüğünü düşünüyor" dedi.