Bruno Fernandes: Ronaldo bizim için bir idol
Birçok Portekizli gibi, Bruno Fernandes de Cristiano Ronaldo'yu bir idol olarak görüyor.
Devre arasında 55 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer olan Bruno Fernandes, kulübün eski yıldızlarından Ronaldo'nun kendisi için çok önemli bir figür olduğunu vurguladı.
Cronache Di Spogliatoio'ya konuşan Fernandes, milli takımdan arkadaşı olan Ronaldo'yla ilgili "Bana Portekiz Milli Takımı'nda kucak açtı. Biz onu bir idol olarak görüyoruz. Benim için hep bir idoldü. Onun yolundan ilerliyorum." ifadelerini kullandı.
Ronaldo'dan övgü almanın kendisini çok iyi hissettirdiğini ifade eden Fernandes, "Milli takıma çağrıldığımda yanıma gelip, 'Sporting'de iyi işler yapıyorsun, beğeniyorum' dedi. Böyle cümleler insan hayatında fark yaratıyor." şeklinde konuştu.
Manchester United'daki ilk beş lig maçında iki gol atıp üç asist yapan Bruno Fernandes, Premier Lig'de şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.