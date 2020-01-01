Bruno Fernandes: Ronaldo bizim için bir idol

Manchester United'ın 25 yaşındaki futbolcusu Bruno Fernandes vatandaşı Cristiano Ronaldo'ya övgü yağdırdı.

Birçok Portekizli gibi, Bruno Fernandes de 'yu bir idol olarak görüyor.

Devre arasında 55 milyon euro karşılığında 'dan 'a transfer olan Bruno Fernandes, kulübün eski yıldızlarından Ronaldo'nun kendisi için çok önemli bir figür olduğunu vurguladı.

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Cronache Di Spogliatoio'ya konuşan Fernandes, milli takımdan arkadaşı olan Ronaldo'yla ilgili "Bana Milli Takımı'nda kucak açtı. Biz onu bir idol olarak görüyoruz. Benim için hep bir idoldü. Onun yolundan ilerliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha fazla takım

Ronaldo'dan övgü almanın kendisini çok iyi hissettirdiğini ifade eden Fernandes, "Milli takıma çağrıldığımda yanıma gelip, 'Sporting'de iyi işler yapıyorsun, beğeniyorum' dedi. Böyle cümleler insan hayatında fark yaratıyor." şeklinde konuştu.

Manchester United'daki ilk beş lig maçında iki gol atıp üç asist yapan Bruno Fernandes, Premier Lig'de şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.