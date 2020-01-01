Bruno Fernandes resmen Manchester United'da

Manchester United, 25 yaşındaki Portekizli futbolcu Bruno Fernandes için Sporting Lizbon ile anlaştıklarını duyurdu.

Premier Lig ekiplerinden , uzun süredir kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü Bruno Fernandes transferinde mutlu sona ulaştı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Ligi ekiplerinden ile prensipte anlaşma sağlandı.

Kırmızı Şeytanlar, bu sezon çıktığı 28 resmi karşılaşmada 15 gol atıp 14 de asist yapmayı başaran Fernandes için 55 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kulübün kasasından totalde çıkacak miktar ise bonuslarla beraber 80 milyon euro'yu bulabilir.